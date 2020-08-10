Степанова – о группе Тутберидзе: «Там ад адский, туда идти вообще не стоит»

Не всем нравится работать со скандальной специалисткой.

Бывшая фигуристка Александра Степанова рассказала о том, как едва не попала в группу Этери Тутберидзе.

«Я точно не хотела бы оказаться в группе Тутберидзе. У меня был выбор пойти туда. Нашлись правильные люди, которые остановили меня в тот момент. Я уже была одной ногой в группе Тутберидзе, но на пороге развернулась. Посчитала, что это неправильная дорога.

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Мама Даниила Самсонова созванивалась с моей мамой и говорила, что все не очень: мучают детей, чехлы летают. Плюс знакомые из моей группы – имен называть не буду, две девочки и мальчик, которые перешли к Тутберидзе. Их родители тоже говорили моей маме, что там обижают детей. С одной девочкой я сама лично общалась, и она сказала, что там вообще ад адский, туда идти вообще не стоит. И если ты понимаешь, что можешь добиться результатов иным путем, а не насильственным, то не иди туда.

Этери Тутберидзе Фото: Getty Images

Потом они ушли от Тутберидзе, за исключением Дани Самсонова, и у них пошли адские проблемы со здоровьем, с психикой. Плюс Тутберидзе любит худых девочек. Таких плотненьких – даже не жирных коров, – а тех, у которых мышцы помощнее, кость пошире – она не любит, пытается их схудить. При том, что в 95% случаев сделать это сложно и невозможно, она пытается это делать. Она давит морально, и потом у человека происходят срывы. Человек вроде держится, держится, а она потом крикнет «Корова ты жирная», начнет морально давить – и будет срыв.

Меня насторожили слова многих людей. Мол, как так: вы заявляете об этом, но вы сами у нее тренируетесь? А потом люди от нее стали просто уходить – просто в никуда. Кто-то совсем закончил со спортом, кто-то появляется изредка в шоу на вторых ролях. И этих людей никто не знает. Кто-то закончил очень плачевно, в больнице, с анорексией; потом была булимия, ожирение. И я поняла, что я так не хочу и к Тутберидзе пока, наверное, не пойду. Мне было жалко себя, я не хотела такой судьбы, как у этих людей», – рассказала Степанова в интерью на ютуб-канале Елены Родиной.

Александра Степанова – бывшая фигуристка, кандидат в мастера спорта.

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