Налицо все атрибуты типичного шоу на российском ТВ (и Бузова тоже), но любви к фигурному катанию все-таки больше.

Обычно в августе стартует юниорская серия Гран-при, длится весь сентябрь, а любители фигурного катания восхищаются самыми юными учениками Этери Тутберидзе и их элементами ультра-си. В 2020-м его отменили, и у фигурнокатательной новостной ленты вместо Валиевой, Усачевой и Самсонова вдруг появились новые герои и героини: Ольга Бузова, Регина Тодоренко, Влад Топалов и остальные звезды российского шоу-бизнеса.

В начале нулевых российское телевидение впервые посетила идея использовать певцов, актеров и ведущих в других амплуа. В случае «Танцев со зведами» канал «Россия» только скопировал мировой опыт – это шоу популярно во многих странах – но Олимпиада-2006 в Турине всколыхнула в стране интерес к фигурному катанию. Из Италии фигуристы привезли три золота: Евгений Плющенко безапелляционно выиграл мужскую одиночку, Татьяна Тотьмянина и Максим Маринин вынесли соревнования спортивных пар, Татьяна Навка и Роман Костомаров взяли золото в танцах. С бронзой осталась только Ирина Слуцкая.

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Татьяна Навка и Роман Костомаров Фото: Getty Images

Воспользовавшись популярностью фигурки, мыслители на «России» вытянули из приобретенного пакета с лицензией ледовое шоу, дали ему название «Танцы на льду», подсуетились и поставили звезд экрана на коньки, а им в партнеры предоставили профессиональных фигуристов. Но не медалистов прошедшей Олимпиады, а подзабытых героев: Марию Бутырскую, Алексея Урманова, Евгения Платова, Артура Дмитриева, Вазгена Азрояна, Оксану Казакову. Жюри было прославленным (Елена Чайковская, Игорь Бобрин), но не хайповым.

У Первого было больше времени на раскачку. Продюсер Александр Файман связался с Ильей Авербухом, который накануне отказал «России» (его видели в роли приглашенного фигуриста, а не постановщика и главного идеолога) и предоставил ему полную свободу. Деятельный Авербух не подвел – собрал чемпионов Турина в парах и танцах, добавил еще нескольких недавно закончивших топов, переквалифицировал в парники Алексея Ягудина, а ведущими сделал Плющенко и Слуцкую. Председательствовать жюри пригласил Татьяну Тарасову и предложил судить по системе 6.0 – она была понятна зрителям в отличие от новой, которая уже использовалась в Турине и заставляла болельщиков недоуменно чесать затылок.

Татьяна Тарасова Фото: Getty Images

Проект Первого назвали созвучно – «Звезды на льду», чтобы потом переименовать в «Ледниковый период» и не путать. Пилотный сезон получился суперсильным: там катались Татьяна Навка и актер Марат Башаров, актриса Анна Большова и чемпион мира Алексей Тихонов, актриса Ингеборга Дапкунайте и чемпион мира Александр Жулин, синхронистка Мария Киселева и Максим Маринин, Екатерина Гусева и Роман Костомаров. Именно в этом сезоне Татьяна Анатольевна вбросила знаменитый мем «Леша может все». Ягудин выступал с Оксаной Пушкиной, и для задания на тему «Голливуд» они выбрали фильм «Однажды в Америке». Фишка номера – Ягудин в роли воздушного гимнаста под куполом ледовой арены. Судьи были восхищены и поставили шестерки за технику и артистизм – даже Плющенко восклинул: «У меня нет слов! Татьяна Анатольевна, слово вам». Улыбающаяся Тарасова эмоционально вскричала: «Нет, ну я всегда говорила, что Леша может все!»

Проект набрал такую популярность, что были даже пародии. Скетч от «Большой разницы» легко гуглится, но любимый уже не найти, хотя помню, как в какой-то развлекательной передаче вечером 31 декабря кто-то копировал манеру Тарасовой: «Я хохотала! Особенно когда Игоречек Бутман сломал ногу». «Шедеврально», высказанное голосом Татьяны Анатольевны, тоже зародилось на проекте, а не после прокатов Жени Медведевой.

Но, разумеется, особенную медийность проекту обеспечивали романы звезд шоубиза и фигурного катания. Последняя лавстори – Авербух и актриса Елизавета Арзамасова, которые познакомились на проекте, когда девушка была несовершеннолетней. До Лизы главному постановщику проекта приписывали отношения с ее коллегой Валерией Ланской и дочерью Бориса Гребенщикова Алисой.

Навка до знакомства с нынешним мужем, пресс-секретарем президента Дмитрием Песковым, крутила с Маратом Башаровым (они и выиграли первый запуск проекта), потом медиа стали писать о ее связи с певцом Алексеем Воробьевым, который был младше на 13 лет. Медалистка Олимпиады Оксана Домнина ушла от Костомарова, с которым жила в гражданском браке, к актеру Владимиру Яглычу, но позже вернулась к Роману. Алексей Ягудин встречался с солисткой группы «Фабрика» Александрой Савельевой, Ирина Лобачева после развода с Авербухом нашла утешение в актере Дмитрии Марьянове, который скончался три года назад. Также именно на проекте познакомились Анастасия Заворотнюк и Петр Чернышев – и их историю можно было бы назвать самой счастливой, если бы не тяжелая и продолжительная болезнь Анастасии.

Это не все романы и слухи, но самые обсуждаемые. Несмотря на такой желтоватый бэкграунд, шоу все равно заслуживает внимания – Авербух создал классный проект, который не имеет аналогов (на «России» были другие более запутанные правила), где акцент делается не на приглашенной звезде, а на дуэте и индивидуальности каждой пары. Номера, которые ставят Авербух и Жулин, часто выглядят ярче и самобытнее программ нынешнего мирового топа в танцах на льду. Люди творческих профессий привносят в номера толику артистизма, а прославленные фигуристы рядом с ними становятся раскрепощеннее: цена ошибки – едкий комментарий Татьяны Анатольевны и вылет с проекта, а не загубленная карьера.

Так какие правила? Кто и когда примет участие в 2020-м?

Проект возвращается после двух лет детских соревнований – Пхёнчхан-2018 перевесил заинтересованность аудитории в сторону юных талантов и противостояния школы Тутберидзе с ЦСКА. Точная дата релиза пока неизвестна, но ясно, что первый выпуск зрители Первого увидят осенью.

В шоу выступят 11 пар (фигуристы выделены жирным шрифтом):

Елена Ильиных – Влад Топалов

Ольга Бузова – Дмитрий Соловьев

Регина Тодоренко – Роман Костомаров

Екатерина Боброва – Влад Соколовский

Татьяна Волосожар – Евгений Пронин

Надежда Михалкова – Максим Маринин

Татьяна Тотьмянина – Вячеслав Чепурченко

Мария Луговая – Повилас Ванагас

Ирина Пегова – Алексей Тихонов

Ольга Кузьмина – Максим Траньков

Маргарита Дробязко – Владимир Маркони

Из фигуристов дебютирует Татьяна Волосожар – во время прошлого запуска проекта она ждала ребенка, а ее муж и партнер Максим Траньков катался с певицей Юлианой Карауловой.

Для каждого выпуска спортсмены и постановщики работают над новой программой на заданную тему – русская музыка, зарубежные фильмы и так далее. И это кажется сложнее, чем катать две программы весь сезон, а иногда и не один. В «Ледниковом периоде» присутствуют все атрибуты типичного шоу российского телевидения, но его стоит посмотреть.

Телеграм-канал автора, но не о фигурке, а о лыжах

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