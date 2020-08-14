Алина поступает в вуз и будет учиться на журналистку.

Российская фигуристка Алина Загитова поступает в Российскую академию народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) по направлению «Журналистика».

На официальном сайте высшего учебного заведения в списке лиц, подавших документы на поступление, 18-летняя спортсменка значится среди поступающих на места по договорам об оказании платных образовательных услуг по направлению «Журналистика», профиль «Продюсирование и культурная политика».

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В графе «Сумма конкурсных баллов» напротив фамилии Загитовой указана цифра 95. Алина сдала ЕГЭ по русскому языку на 51, а ЕГЭ по обществознанию – на 44.

В декабре 2019-го Загитова объявила о приостановке спортивной карьеры.

Алина – чемпионка Олимпийских игр в Пхёнчхане-2018.

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