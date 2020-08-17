Роман Ротенберг рассказал, какие прыжки выучила его дочь в академии Плющенко

Алина Загитова и Арина Ротенберг
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Арина еще не выучила четверные, но отец уверен, что все впереди.
Первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг рассказал о занятиях дочери Арины фигурным катанием в Академии Евгения Плющенко.
– Ваша дочm Арина занимается фигурным катанием у Плющенко?
Стало известно, как Загитова сдала ЕГЭ. У нее очень низкий балл по русскому языку
– Да.
– А инициатива была ваша или жены?
– Совместно – наша с Галиной. Мы ходили вместе на каток, просто катались. Потом встал вопрос – надо куда-то отдавать дочь, потому что просто так ходить бессмысленно. Она уже стояла на коньках, умела кататься более-менее. Я Женю Плющенко знаю, позвонил, спросил: «Женя, можно дочку посмотреть, получится?» Тренеры ведут эту академию, слава богу, есть такая возможность, есть лед. И все получилось. Фигурное катание – очень узкая специализация, очень сложный вид спорта. Если хоккей еще в раннем возрасте позволяет много импровизировать, то здесь прямо все как часы. Есть программа – и надо ее оттачивать, оттачивать. Рутина. Это непросто. Причем нужно с раннего возраста тренировать хореографию, актерское мастерство, ритм, психологию. Эти прыжки – двойные, тройные, четверные. Это что-то с чем-то, если честно.
– Арина сколько прыгает сейчас?
– Она в семь лет прыгает аксель, двойной сальхов, двойной риттбергер, все остальное – впереди. Но мы не форсируем. В фигурном катании мне нравится Алина Загитова. Она на льду – это больше чем спорт, это – искусство, – цитирует Ротенберга «Р-Спорт».
- В 2019 году Арина Ротенберг выиграла Кубок Евгения Плющенко в категории «Юный фигурист 2013 года рождения».
- Также в академии Плющенко занималась дочь Филиппа Киркорова.
- В межсезонье-2020 к Плющенко от Этери Тутберидзе перешли фигуристки сборной России Александра Трусова и Алена Косторная.
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