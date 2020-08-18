Ольга Бузова и Дмитрий Соловьев
Фото: Instagram
Директор звезды отметил ее трудолюбие.
Появились первые видео с тренировки телеведущей и певицы Ольги Бузовой для телепроекта Первого канала «Ледниковый период».
«Для меня огромная честь работать с Ольгой. Твоей отдаче, рвению и энергии, которую излучаешь каждый раз, может позавидовать любой. Только с таким характером становятся олимпийскими чемпионами. Взявшись за руки, мы будем стараться удивлять и радовать номерами, образами и сложными элементами», – написал партнер Бузовой, чемпион ОИ-2014 в команде Дмитрий Соловьев.
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Для других видео Бузову снимает ее директор Антон Богославский и комментирует: «Единственная тренируется, уже пятый час, наверное пошел. Талантливая моя». Ольга учит вращение и работает с партнером.
- Новый сезон «Ледникового периода» стартует осенью 2020 года.
- Партнерша Соловьева по спорту, Екатерина Боброва, выступит с певцом Владом Соколовским.
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