Директор звезды отметил ее трудолюбие.

Появились первые видео с тренировки телеведущей и певицы Ольги Бузовой для телепроекта Первого канала «Ледниковый период».

«Для меня огромная честь работать с Ольгой. Твоей отдаче, рвению и энергии, которую излучаешь каждый раз, может позавидовать любой. Только с таким характером становятся олимпийскими чемпионами. Взявшись за руки, мы будем стараться удивлять и радовать номерами, образами и сложными элементами», – написал партнер Бузовой, чемпион ОИ-2014 в команде Дмитрий Соловьев.

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Для других видео Бузову снимает ее директор Антон Богославский и комментирует: «Единственная тренируется, уже пятый час, наверное пошел. Талантливая моя». Ольга учит вращение и работает с партнером.

Новый сезон «Ледникового периода» стартует осенью 2020 года.

Партнерша Соловьева по спорту, Екатерина Боброва, выступит с певцом Владом Соколовским.

«Ледниковый период» – культовое шоу. Там родился мем «Леша может все» и возникли десятки романов

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