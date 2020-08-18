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«Пошел пятый час». Первое видео с ледовой тренировки Бузовой – Ольга разучивает вращение

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Ольга Бузова и Дмитрий Соловьев

Фото: Instagram

Автор:Eurosport
через 27 минут

Директор звезды отметил ее трудолюбие.

Появились первые видео с тренировки телеведущей и певицы Ольги Бузовой для телепроекта Первого канала «Ледниковый период».

«Для меня огромная честь работать с Ольгой. Твоей отдаче, рвению и энергии, которую излучаешь каждый раз, может позавидовать любой. Только с таким характером становятся олимпийскими чемпионами. Взявшись за руки, мы будем стараться удивлять и радовать номерами, образами и сложными элементами», – написал партнер Бузовой, чемпион ОИ-2014 в команде Дмитрий Соловьев.

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Для других видео Бузову снимает ее директор Антон Богославский и комментирует: «Единственная тренируется, уже пятый час, наверное пошел. Талантливая моя». Ольга учит вращение и работает с партнером.

  • Новый сезон «Ледникового периода» стартует осенью 2020 года.
  • Партнерша Соловьева по спорту, Екатерина Боброва, выступит с певцом Владом Соколовским.

«Ледниковый период» – культовое шоу. Там родился мем «Леша может все» и возникли десятки романов

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