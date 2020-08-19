Фигурное катание

Тутберидзе не в курсе, что о ней хотят снять документально-драматический фильм с бюджетом в 11 млн

Поделиться с
Facebook
WhatsApp
Email
VK
Twitter
Копировать
Поделиться

Этери Тутберидзе и Даниил Глейхенгауз

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
через 17 минут

Главную героиню в известность не поставили.

Официальный аккаунт штаба Этери Тутберидзе прокомментировал информацию, что о тренере планируется снять документальный фильм в жанре спортивной драмы.

«Забавно, но Тутберидзе не в курсе», – гласит подпись к новости.

Фигурное катание

«Ее пот благоухает жимолостью». Уткин высмеял высказывание ведущего Киселева о Тутберидзе

06/08/2020 В 15:11

14 августа проект фильма был утвержден на питчинге Министерства культуры. Режиссер – Юлия Бобкова, бюджет – 11 миллионов рублей.

«Героиня фильма – тренер по фигурному катанию Этери Георгиевна Тутберидзе. Фильм планируется выстроить как спортивную драму, в которой в условиях жесточайшей конкуренции в труппе сразу несколько учениц-фигуристок претендует на участие в олимпийских соревнованиях. На кого сделает ставку тренер?» – так описывается будущая кинолента.

  • В сезоне-2019/20 ученицы Тутберидзе выиграли все шесть этапов Гран-при, а также взяли полный подиум на чемпионатах России и Европы.
  • В межсезонье-2020 группу покинули Александра Трусова, Алена Косторная, тренер Сергей Розанов и еще несколько спортсменов.

Степанова – о группе Тутберидзе: «Там ад адский, туда идти вообще не стоит»

Подписывайся на Eurosport.ru в фейсбуке

Фигурное катание

Уход Косторной от Тутберидзе больше напоминает побег. Кто-то из них скрывает правду

31/07/2020 В 16:59
Фигурное катание

Бывший ученик Тутберидзе рассказал, как его заставили выступать с двусторонней пневмонией

14/07/2020 В 15:21
По теме
Фигурное катание
Поделиться с
Facebook
WhatsApp
Email
VK
Twitter
Копировать
Поделиться

Прямой Эфир