Главную героиню в известность не поставили.

Официальный аккаунт штаба Этери Тутберидзе прокомментировал информацию, что о тренере планируется снять документальный фильм в жанре спортивной драмы.

«Забавно, но Тутберидзе не в курсе», – гласит подпись к новости.

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14 августа проект фильма был утвержден на питчинге Министерства культуры. Режиссер – Юлия Бобкова, бюджет – 11 миллионов рублей.

«Героиня фильма – тренер по фигурному катанию Этери Георгиевна Тутберидзе. Фильм планируется выстроить как спортивную драму, в которой в условиях жесточайшей конкуренции в труппе сразу несколько учениц-фигуристок претендует на участие в олимпийских соревнованиях. На кого сделает ставку тренер?» – так описывается будущая кинолента.

В сезоне-2019/20 ученицы Тутберидзе выиграли все шесть этапов Гран-при, а также взяли полный подиум на чемпионатах России и Европы.

В межсезонье-2020 группу покинули Александра Трусова, Алена Косторная, тренер Сергей Розанов и еще несколько спортсменов.

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