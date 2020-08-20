Наезд сильно возмутил поклонников фигуристки.

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Людмила Великова высказалась о положении двукратной чемпионки мира Евгении Медведевой в национальной команде.

– Вчера активно обсуждался кейс Евгении Медведевой – она же может поехать на Гран-при Канады. Нужен в ее отношении некий особый подход?

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– Она должна для себя определиться. Она вообще за Россию выступает или за другую страну? Пусть делает выбор. Никаких исключений для нее быть не должно. Откровенно говоря, я не думаю, что сейчас в Медведевой особо заинтересованы, поэтому не ожидаю, что ей будут давать какие-то поблажки. Других девочек вполне достаточно, – заявила 73-летняя Великова в интервью «Спорт-Экспрессу».

Высказывание тренера возмутило поклонников 20-летней фигуристки, и они запустили в твиттере хэштег #ISupportZhenyaMedvedeva («Я поддерживаю Женю Медведеву»).

В сезоне-2020/21 каждый фигурист выступит только на одном этапе Гран-при – выбор зависит от гражданства или места проживания. Медведева имеет право выступить в России или Канаде.

Великова специализируется на спортивных парах – у нее тренировались олимпийские чемпионы и чемпионы мира.

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