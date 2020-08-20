Евгения Медведева
Фото: Getty Images
Намечается интересное чтиво.
Российская фигуристка Евгения Медведева заявила, что по окончании карьеры выпустит автобиографию.
«Мемуары, безусловно, будут. Будет моя биография, которая будет написана мной. Когда – неизвестно. Еще работа не ведется, но сто процентов что-нибудь да будет.
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Я планирую после завершения спортивной карьеры, чтобы книга была от и до – вся моя спортивная карьера, все, что происходило на льду и вне льда. Планы только у меня в голове. Это как нарисовать картину. Как назвать, не знаю, еще не придумала. Но что-нибудь да будет», – заявила Евгения.
- Медведева – двукратная чемпионка мира и Европы (2016, 2017), двукратный серебряный призер Олимпийских игр 2018 года в командных и личных соревнованиях.
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