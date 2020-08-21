Александр Абт
Фото: Instagram
Плющенко пристроил в академию давнего знакомого.
Академия Евгения Плющенко объявила о подписании чемпиона России по фигурному катанию 2003 года Александра Абта в команду тренеров.
Бывший фигурист будет тренировать особенного спортсмена – сына Плющенко Гнома Гномыча. «Многие, наверное, помнят прославленного фигуриста, заслуженного мастера спорта, любимца публики Александра Абта. Он присоединился к команде тренеров нашей академии», – говорится в подписи к видео, опубликованному в аккаунте школы. В ролике Гномыч выполняет элементы под руководством нового коуча.
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Абт и Плющенко знакомы с юности – на снимке ниже они вместе позируют с медалями чемпионата Европы в компании Алексея Ягудина.
- За последние несколько месяцев к академии Плющенко присоединились фигуристки Александра Трусова и Алена Косторная.
- Обе покинули группу Этери Тутберидзе.
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