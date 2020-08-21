Возобновление карьеры пока откладывается – 18-летняя фигуристка повременила с возвращением на лед.

Алина Загитова не заявлена для участия в Кубке России по фигурному катанию. 21 августа был опубликован список участников – Загитовой в нем не оказалось.

Этапы Кубка России сезона-2020/21 – отборочные на чемпионат России 2021 года. Чтобы впоследствии принять участие в чемпионате, нужно выступить минимум на двух этапах КР. Соответственно, мы не увидим Алину на следующем чемпионате России, а также на чемпионате Европы и чемпионате мира.

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Впрочем, директор Федерации фигурного катания России (ФФКР) Александр Коган сообщил, что планы по Загитовой еще могут поменяться:

Алина Загитова будет определяться, будет ли она выступать на этапах Кубка России, после контрольных прокатов. В прокатах она будет участвовать.

Загитова – олимпийская чемпионка 2018 года в одиночном катании и серебряный призер в командных соревнованиях.

В декабре 2019 года Алина объявила о временной приостановке карьеры.

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