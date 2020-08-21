Алина Загитова
Фото: Getty Images
Возобновление карьеры пока откладывается – 18-летняя фигуристка повременила с возвращением на лед.
Алина Загитова не заявлена для участия в Кубке России по фигурному катанию. 21 августа был опубликован список участников – Загитовой в нем не оказалось.
Этапы Кубка России сезона-2020/21 – отборочные на чемпионат России 2021 года. Чтобы впоследствии принять участие в чемпионате, нужно выступить минимум на двух этапах КР. Соответственно, мы не увидим Алину на следующем чемпионате России, а также на чемпионате Европы и чемпионате мира.
Фигурное катание
Forbes рассказал, как Загитова заработала 1,1 млн долларов за год
06/07/2020 В 15:29
Впрочем, директор Федерации фигурного катания России (ФФКР) Александр Коган сообщил, что планы по Загитовой еще могут поменяться:
Алина Загитова будет определяться, будет ли она выступать на этапах Кубка России, после контрольных прокатов. В прокатах она будет участвовать.
- Загитова – олимпийская чемпионка 2018 года в одиночном катании и серебряный призер в командных соревнованиях.
- В декабре 2019 года Алина объявила о временной приостановке карьеры.
Стало известно, как Загитова сдала ЕГЭ. У нее очень низкий балл по русскому языку
Качай приложение Eurosport для iOS или Android
Фигурное катание
Загитова сыграла в «Дорого vs Дешево» и сравнила помады, мармелад и патчи
29/04/2020 В 12:27
Фигурное катание
Стало известно, как Загитова сдала ЕГЭ. У нее очень низкий балл по русскому языку
14/08/2020 В 14:08