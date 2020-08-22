Также можно увидеть загадочную улыбку Елизаветы.

Чемпионка мира 2015 года по фигурному катанию Елизавета Туктамышева выложила серию новых фото в инстаграм.

23-летняя Елизавета надела вечернее платье и позирует на террасе с видом на Исаакиевский собор. На третьем фото Лиза запечатлена с подругами – Линой Федоровой и Стефанией Маликовой. «Санкт-Петербург, девушки, закат», – подписала публикацию Туктамышева.

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Самым успешным сезоном Туктамышевой был сезон-2014/15: она выиграла финал Гран-при, чемпионаты мира и Европы.

Елизавета владеет тройным акселем, разучивает четверные тулуп и сальхов.

Серия Гран-при пройдет в экспериментальном формате

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