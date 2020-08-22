Полина Цурская
Фото: Getty Images
Молодое пополнение в тренерском составе «Хрустального».
Чемпионка юношеских Олимпийских игр-2016 Полина Цурская, бывшая ученица Этери Тутберидзе, вернулась в группу в новой роли – девушка будет работать тренером.
«Team Tutberidze усилилась молодыми тренерами, нашими воспитанниками – Артемий Пунин, Полина Цурская, Георгий Похилюк», – говорится в официальном аккаунте команды.
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- Цурская покинула группу Тутберидзе летом 2018-го и перешла в ЦСКА. Спустя год она объявила о завершении карьеры.
- 19-летняя Полина – призер этапа Гран-при, победительница юношеских Олимпийских игр и юниорского финала Гран-при.
- В межсезонье-2020 из «Хрустального» ушел тренер Сергей Розанов.
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