А еще Людмила Великова критиковала Трусову и программы Бойковой/Козловского.

Школа Великовых – мировой бренд в парном катании: как тим Тутберидзе в одиночном или штаб Лозона и Дюбрей в танцах на льду. Людмила и Николай Великовы начали тренерскую деятельность в 70-х, и их ученики быстро вознеслись на пьедесталы разнообразных турниров. Дело стало семейным – в kiss and cry теперь появляется их внук Василий.

Пары Великовых восемь раз становились чемпионами мира среди юниоров. Триумфаторами были Мария Петрова и Антон Сихарулидзе, тогда выступавшие вместе, а также Максим Траньков с предыдущей партнершей, Марией Мухортовой. Последний успех школы на ЮЧМ – победа Анастасии Мишиной и Александра Галлямова в 2019 году. Также под руководством Великовых в 2000-м стали чемпионами мира среди взрослых Мария Петрова и Алексей Тихонов.

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Людмила Великова, Ксения Столбова и Федор Климов Фото: Imago

В последнее время 73-летняя Людмила Георгиевна стала популярным экспертом у журналистов – и ее часто жесткие высказывания вызывают недоумение среди болельщиков. На днях она обидела фанатов Евгении Медведевой: так, что они запустили в твиттере хэштег в поддержку фигуристки.

«Она должна для себя определиться. Она вообще за Россию выступает или за другую страну? Пусть делает выбор. Никаких исключений для нее быть не должно. Откровенно говоря, я не думаю, что сейчас в Медведевой особо заинтересованы, поэтому не ожидаю, что ей будут давать какие-то поблажки. Других девочек вполне достаточно», – довольно авторитарно заявила Великова.

Слова заслуженного тренера России возмутили даже тех, кто не болеет персонально за Евгению – и они действительно звучат не совсем корректно по отношению к фигуристке, которая в течение двух лет в одиночку тащила мировое и российское фигурное катание. Да, Медведева далека от себя прежней, но предолимпийскими результатами она заслужила как минимум уважение.

Великова словесно проезжала не только по Евгении. В том же интервью она поделилась подробностями создания новой пары и заявила: «Дмитрию Ялину нашла девочку, Валерию Поносову, до марта месяца она исполняла все необходимые элементы, а после все растеряла – и выбросы, и прыжки. Очень многие дети за эти четыре месяца пришли в неважную форму. Не знаю, будут ли они с Ялиным кататься дальше». Звучит также весьма жестко по отношению к 15-летней спортсменке, которая не выступала даже на международном уровне – вряд ли девушка хотела, чтобы тренер на весь мир делилась проблемами ее восстановления.

Также Людмила Георгиевна критиковала Александру Трусову: «Из этой троицы (Трусова, Косторная, Щербакова – Eurosport.ru) Трусова нравится мне меньше всего. Пока она относительно плохо катается, но очень хорошо прыгает».

И постановки чемпионов Европы Александры Бойковой и Дмитрия Козловского, которые тренируются у Тамары Москвиной: «Не могу сказать, что программы лично для меня очень интересные, но очень чисто сработано. Видна рука Тамары Николаевны, она очень хорошо тренирует». Примечательно, что перспективные Мишина и Галлямов в суровое межсезонье-2020 ушли именно к Москвиной.

Анастасия Мишина и Александр Галлямов Фото: Getty Images

Самая странная цитата Великовой – об участии Мишиной и Галлямова, которые на тот момент никуда не ушли, в ЧМ-2020. Ребята не отобрались на главные старты через чемпионат России и были первыми запасными, но тренер надеялась, что они все же займут одну из трех квот.

«Сейчас поедем на финал Кубка России в Великий Новгород, ведь мы первые запасные на ЧМ и должны держать себя в форме. Никому не желаю зла, но очень надеюсь (что пара попадет на чемпионат мира)», – выдала специалист. В итоге чемпионат мира не состоялся, а фигуристы перешли к Москвиной.

Кажется, федерация делает ставку на Медведеву. У нее еще есть шанс выиграть Олимпиаду

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