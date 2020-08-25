Канадский штаб Евгении каждый год открывает новые территории России.

Фигурный сезон-2020/21 спасен, несмотря на отмену юниорского Гран-при и очень странное положение взрослой серии, которая будет скорее выставочным турниром, а не зарубой лучших фигуристов мира и прозрачным выходом в финал шестерых сильнейших в каждом виде. Главным стартом первой части сезона станет Кубок России – тот самый турнир, через финал которого в 2019-м Евгения Медведева отобралась на чемпионат мира.

К Кубку России будет приковано внимание без преувеличения всех стран, где развит интерес к фигурному катанию. Конечно, гики следят в том числе за выступлениями японских юниоров и всю ночь смотрят чемпионат Америки или Канады, но основная масса болельщиков будет отслеживать русский турнир.

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Что такое Кубок России?

В идеале – аналог серии Гран-при, только, как уже понятно, в России. Этапы традиционно проходят в Сызрани, Саранске и других богом забытых местах на практически пустых ледовых аренах, финал – в Великом Новгороде. До сезона-2020/21 Кубок России представлял собой весьма нерегламентированное зрелище: на отдельных этапах могло быть максимальное число участников, на других – три фигуриста-одиночника и один танцевальный дуэт. На финал мог заявиться любой, чьей душе угодно – Медведева и Туктамышева в 2019-м попали туда, не выступив ни на одном этапе.

Туктамышева и Медведева Фото: Getty Images

Пандемия и необходимость реанимировать сезон привели Кубок России к реорганизации – осенью 2020-го за выступлениями фигуристок на сызранском льду будут наблюдать через интернет японцы, европейцы и североамериканцы. Федерация фигурного катания утвердила пять этапов:

Сызрань – 18-22 сентября;

Москва – 10-13 октября;

Сочи – 23-27 октября;

Казань – 8-12 ноября;

Москва – 5-8 декабря.

Новгородский финал, наверное, традиционно планируется на февраль (календаря всероссийских соревнований на 2021 год еще нет), но теперь своеобразным финалом для российских фигуристов станет национальный чемпионат, который состоится в декабре в Челябинске.

Каждому спортсмену/паре полагается по два этапа, как и на Гран-при, результаты будут фиксироваться в таблице в очковом формате. Разумеется, на чемпионат России отберутся не шестеро лучших, а более 15 человек в каждом виде, но для квалификации на турнир обязательно выступить на двух этапах.

Разрешили заявляться юниорам от 14 лет и почему-то преподнесли это как новшество, хотя 14-летние в последние годы постоянно участвовали во взрослом чемпионате России (и побеждали там), и именно в 14 Алена Косторная выиграла финал Кубка по взрослым в 2018 году.

Распределение в лучших традициях Гран-при уже есть. Евгения Медведева выступит на двух первых этапах: в Сызрани она схлестнется с Анной Щербаковой, в Москве – с Александрой Трусовой. Новоиспеченные «ангелы Плющенко» Трусова и Косторная померятся силами в Казани, Елизавета Туктамышева заявлена на Сочи (против Щербаковой) и вторую Москву (против Косторной). С полным распределением можно ознакомиться здесь.

Звучит гладко, неужели все и правда так?

Конечно, нет – это же русский спорт и отдельно стоящая даже здесь русская фигурка. Безапелляционное решение о квалификации на чемпионат России только через два кубковых этапа ставит фигуристов в жесткие рамки. Лидерам при этом нужно отлучаться на серии Гран-при, некоторым (как минимум победителям Rostelecom Cup) – наверняка на финал.

Участие в Кубке России не вполне удобно для фигуристов, тренирующихся за границей – Евгении Медведевой и спортивной паре Евгения Тарасова/Владимир Морозов. Из-за этого им придется долго оставаться в России, а потом, после первых двух кубковых этапов, лететь за океан, акклиматизироваться и готовиться к Гран-при: Медведевой – к канадскому, Тарасовой и Морозову – к американскому, которые как раз стартуют после Сызрани и Москвы.

Несмотря на стандартизацию, регламент остается гибким – например, в списках не обнаружилось олимпийской чемпионки Алины Загитовой, которая в декабре 2019 года объявила о приостановке спортивной карьеры. Следовательно, 18-летняя фигуристка не отберется ни на чемпионат России, ни на Европу, ни на мир.

Алина Загитова, Россия Фото: Getty Images

Гендиректор ФФКР Александр Коган заявил: «Алина Загитова будет определяться, будет ли она выступать на этапах Кубка России, после контрольных прокатов. В прокатах она будет участвовать». С одной стороны, справедливая привилегия для самой титулованной спортсменки, с другой – Кубок России снова будет напоминать проходной двор, правила которого можно спустить в урну.

Каких результатов ждать?

Удивительно, но этапы Кубка России – наверное, первое внутрироссийское соревнование за несколько лет, где фигуристки не будут грызть лед в надежде победить любой ценой. Сомнений почти никаких – топы без труда отберутся на чемпионат России, а вот там будет серьезнейшая борьба. На Кубке России спортсменки поэкспериментируют с контентом и выберут тактику на действительно главный старт.

Телеграм-канал автора – но не о фигурке, а о лыжах

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