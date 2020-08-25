Фигурное катание

Американский фигурист Чен исполнил запрещенный элемент на тренировке

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Нэтан Чен

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
через час

Не пригодится на соревнованиях, но выглядит эффектно.

Двукратный чемпион мира по фигурному катанию американец Нэтан Чен исполнил на тренировке сальто спиной назад.

«Очевидно, тренирую полезные элементы», – подписал видео спортсмен.

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  • Ирония фигуриста отсылает к тому, что прием запретили на официальных стартах еще в прошлом веке.
  • Опасный трюк может пригодиться Чену для выступления в различных шоу – там в выборе элементов его ограничивает лишь здравый смысл и условия медицинской страховки, но не регламент мероприятия.

Наехавшая на Медведеву тренер часто высказывается жестко. Она желала соперникам пропустить ЧМ

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