Ирония фигуриста отсылает к тому, что прием запретили на официальных стартах еще в прошлом веке.

Опасный трюк может пригодиться Чену для выступления в различных шоу – там в выборе элементов его ограничивает лишь здравый смысл и условия медицинской страховки, но не регламент мероприятия.