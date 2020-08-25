Нэтан Чен
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Не пригодится на соревнованиях, но выглядит эффектно.
Двукратный чемпион мира по фигурному катанию американец Нэтан Чен исполнил на тренировке сальто спиной назад.
«Очевидно, тренирую полезные элементы», – подписал видео спортсмен.
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- Ирония фигуриста отсылает к тому, что прием запретили на официальных стартах еще в прошлом веке.
- Опасный трюк может пригодиться Чену для выступления в различных шоу – там в выборе элементов его ограничивает лишь здравый смысл и условия медицинской страховки, но не регламент мероприятия.
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