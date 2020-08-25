Татьяна Анатольевна оптимистично смотрит на будущее «Хрустального».

Знаменитый тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала, как отразится на Этери Тутберидзе уход Алены Косторной.

«Уход Косторной? У Этери потрясающий результат работы на протяжении многих Олимпийских игр, чемпионатов мира, Европы! Как это ни печально, но мне кажется, что она переживет это, вырастет другое поколение, потом третье и четвертое. Этери – тренер надолго», – цитирует Тарасову Sport24.

Фигурное катание «СЭ»: Косторная и Трусова тренируются у Плющенко в разное время 10/08/2020 В 14:01

Косторная перешла в группу к Евгению Плющенко.

В прошом сезоне Алена выиграла финал Гран-при и чемпионат Европы.

Первое видео тренировки Косторной у Плющенко – она каталась с группой другого коуча

Фигурное катание Первое видео тренировки Косторной у Плющенко – она каталась с группой другого коуча 05/08/2020 В 11:50