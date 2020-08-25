Фигурное катание

Тарасова: «Тутберидзе переживет уход Косторной, Этери – тренер надолго»

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Алена Косторная и Этери Тутберидзе

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
11 минут назад

Татьяна Анатольевна оптимистично смотрит на будущее «Хрустального».

Знаменитый тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала, как отразится на Этери Тутберидзе уход Алены Косторной.

«Уход Косторной? У Этери потрясающий результат работы на протяжении многих Олимпийских игр, чемпионатов мира, Европы! Как это ни печально, но мне кажется, что она переживет это, вырастет другое поколение, потом третье и четвертое. Этери – тренер надолго», – цитирует Тарасову Sport24.

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  • Косторная перешла в группу к Евгению Плющенко.
  • В прошом сезоне Алена выиграла финал Гран-при и чемпионат Европы.

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