Алена Косторная и Этери Тутберидзе
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Татьяна Анатольевна оптимистично смотрит на будущее «Хрустального».
Знаменитый тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала, как отразится на Этери Тутберидзе уход Алены Косторной.
«Уход Косторной? У Этери потрясающий результат работы на протяжении многих Олимпийских игр, чемпионатов мира, Европы! Как это ни печально, но мне кажется, что она переживет это, вырастет другое поколение, потом третье и четвертое. Этери – тренер надолго», – цитирует Тарасову Sport24.
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- Косторная перешла в группу к Евгению Плющенко.
- В прошом сезоне Алена выиграла финал Гран-при и чемпионат Европы.
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