Мамун: «На Олимпиаде-2018 узнала в Загитовой себя: была в таком же состоянии после победы в Рио»

Алина Загитова, Пхёнчхан-2018
Фото: Eurosport
Чемпионка летних Игр – о королеве зимних.
Олимпийская чемпионка Рио-2016 по художественной гимнастике Маргарита Мамун поделилась впечатлением об Алине Загитовой. В день победы фигуристки в Пхёнчхане Мамун брала интервью у чемпионки.
«Я узнала в Алине себя, потому что я была в абсолютно таком же состоянии после своей победы на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро. Ты еще не осознаешь до конца, что произошло, насколько это масштабно, и что тебя ждет впереди. Это было здорово!
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А еще Алина была такой юной позитивной девочкой, обожающей животных. Я их тоже безумно люблю, поэтому и организовала поездку в зоомагазин с щенками», – цитирует Мамун «МАТЧ ТВ».
- Загитова обыграла Евгению Медведеву на 1,5 балла за счет короткой программы.
- После финала Гран-при-2019 Алина объявила о приостановке карьеры.
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