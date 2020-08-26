С Алиной на съемках работала ее собака Масару.

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова снялась в роли самой себя в японской версии фильма «История пальмы».

«Японским продюсерам очень понравился сценарий фильма. Когда у меня спросили, что я хочу включить в японскую версию, я был сбит с толку – у России и Японии разные культуры, менталитет и языковые нюансы. Но история фильма – общая для всего мира.

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Алина Загитова хорошо известна в Японии, у нее множество поклонников. В фильме она играет саму себя», – цитирует режиссера Александра Домогарова jp.sputniknews.com⁣⁣.

В съемках также участвовала собака 18-летней фигуристки – акита-ину по кличке Масару.

Российские зрители увидят фильм в октябре 2020 года, японцы – в 2021 году.

Сюжет фильма происходит в СССР 1970-х, в центре событий – овчарка по кличке Пальма, хозяин которой уехал за границу и не взял ее с собой. Собака ожидала человека в аэропорту.

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