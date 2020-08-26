Победительница ОИ-1988 – о главном трансфере этого лета.

Советская фигуристка в спортивных танцах на льду Наталья Бестемьянова оценила возможность наказания Алены Косторной за переход от Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко.

«Отстранение Косторной невозможно. Алена же не крепостная, правда? Она страну не меняет, а выступает за Россию. Косторная – лучшая спортсменка России. Она в цепях? Не имеет права решить, у кого тренироваться? Бред. Должны быть подписаны контракты. Спортсмен может сменить тренера в любое время года, если ему некомфортно», – цитирует Бестемьянову «Чемпионат».

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Об уходе Косторной к Плющенко стало известно 31 июля.

Ранее тем же маршрутом проследовала другая известная ученица Этери Тутберидзе – Александра Трусова.

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