«Друзья, поделюсь подробностями обучения в своей школе фигурного катания, которая уже скоро стартует на катке Mega Ice. Мы ждем на обучение фигуристов от 4 до 14 лет. Для эффективных тренировок мы разработали два пакета: базовый и продвинутый. Обе программы подойдут для детей с любым уровнем подготовки», – написал Авербух в инстаграме.