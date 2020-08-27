Вице-чемпион Олимпиады-2002 в танцах на льду Илья Авербух объявил об открытии собственной школы фигурного катания и назвал стоимость занятий.

«Друзья, поделюсь подробностями обучения в своей школе фигурного катания, которая уже скоро стартует на катке Mega Ice. Мы ждем на обучение фигуристов от 4 до 14 лет. Для эффективных тренировок мы разработали два пакета: базовый и продвинутый. Обе программы подойдут для детей с любым уровнем подготовки», – написал Авербух в инстаграме.

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Стоимость базовых занятий в школе экс-фигуриста (лед, общая и специальная физподготовка) – 20 тысяч рублей в месяц, продвинутых (все то же самое плюс хореография) – 25 тысяч.

  • В академии Евгения Плющенко обучение стоит от 60 рублей в месяц.
  • Также недавно об открытии школы объявила олимпийская чемпионка Сочи-2014 Аделина Сотникова. Стоимость – от 10 до 15 тысяч рублей в месяц.

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