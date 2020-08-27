Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко выложил видео закрытого контрольного проката, который позволил ему квалифицироваться на Игры в Сочи в 2014 году.
«Мой тот самый контрольный прокат перед Сочи, а то говорят, что он был в лесу и его никто не видел. Моя произвольная олимпийская программа Best of Plushenko! Спасибо Федерации фигурного катания России за предоставленный материал! Приятного просмотра», – написал 37-летний Плющенко.
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По ходу проката Евгений исполнил два четверных тулупа и два тройных акселя. Единственная помарка – касание льда рукой при приземлении с акселя.
- Отборочным стартом на Олимпиаду был чемпионат России, который Плющенко проиграл Максиму Ковтуну.
- На предолимпийский чемпионат Европы Плющенко не поехал. Серебро Сергея Воронова и бронза Константина Меньшова также не убедили ФФКР.
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