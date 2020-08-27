Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко выложил видео закрытого контрольного проката, который позволил ему квалифицироваться на Игры в Сочи в 2014 году.

«Мой тот самый контрольный прокат перед Сочи, а то говорят, что он был в лесу и его никто не видел. Моя произвольная олимпийская программа Best of Plushenko! Спасибо Федерации фигурного катания России за предоставленный материал! Приятного просмотра», – написал 37-летний Плющенко.