Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко выложил видео закрытого контрольного проката, который позволил ему квалифицироваться на Игры в Сочи в 2014 году.

«Мой тот самый контрольный прокат перед Сочи, а то говорят, что он был в лесу и его никто не видел. Моя произвольная олимпийская программа Best of Plushenko! Спасибо Федерации фигурного катания России за предоставленный материал! Приятного просмотра», – написал 37-летний Плющенко.

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По ходу проката Евгений исполнил два четверных тулупа и два тройных акселя. Единственная помарка – касание льда рукой при приземлении с акселя.

  • Отборочным стартом на Олимпиаду был чемпионат России, который Плющенко проиграл Максиму Ковтуну.
  • На предолимпийский чемпионат Европы Плющенко не поехал. Серебро Сергея Воронова и бронза Константина Меньшова также не убедили ФФКР.

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