Российская фигуристка Алина Загитова возглавила рейтинг героев татарского мира в категории «Спорт» по версии издания «Бизнес Online».

На втором месте расположился хоккеист «Ак Барса» Данис Зарипов, на третьем – генеральный директор футбольного «Спартака» Шамиль Газизов.

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Также в рейтинг попали следующие спортсмены: хоккеисты «Ак Барса» Тимур Билялов и Альберт Яруллин, фигуристка Камила Валиева, велогонщик Ильнур Закарин, футболисты Далер Кузяев (без клуба) и Наиль Умяров («Спартак») и боец ММА Ринат Фахретдинов.

  • Загитова – олимпийская чемпионка 2018 года в одиночном катании и серебряный призер в командных соревнованиях.
  • В декабре 2019 года Алина объявила о временной приостановке карьеры.

Загитовой нет в списке участников Кубка России. Она не выступит на чемпионатах мира и Европы

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