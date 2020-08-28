Российская фигуристка Алина Загитова возглавила рейтинг героев татарского мира в категории «Спорт» по версии издания «Бизнес Online».

На втором месте расположился хоккеист «Ак Барса» Данис Зарипов, на третьем – генеральный директор футбольного «Спартака» Шамиль Газизов.

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Также в рейтинг попали следующие спортсмены: хоккеисты «Ак Барса» Тимур Билялов и Альберт Яруллин, фигуристка Камила Валиева, велогонщик Ильнур Закарин, футболисты Далер Кузяев (без клуба) и Наиль Умяров («Спартак») и боец ММА Ринат Фахретдинов.