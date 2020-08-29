В сочетании «Леди Гага и фигурное катание» в общем-то нет ничего инновационного – фигуристы ставят программы под популярные треки американской певицы и получают признание зрителей. Но наличие в фигурке не песен Гаги, а ее самой – уже что-то необычное.

Все началось, когда в комментарии к певице в инстаграме пришла ее визажистка.

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«Выглядишь, как будто только что приземлила четверной аксель!» – оставила комплимент Сара Танно.

«Никто еще не приземлял этот прыжок», – ответила Леди Гага и продемонстрировала глубокую осведомленность в фигурном катании.

«Да, но ты всегда бьешь рекорды», – не осталась в долгу визажистка.

Диалог заметил Джеки Вонг – один из самых авторитетных журналистов, пишущих о фигурном катании, Джанлука ди Марцио от фигурки. «Мне бы хотелось знать, откуда и почему Леди Гага знает о четверном акселе?» – написал он.

34-летняя певица абсолютно права: четверной аксель (а если точнее – аксель в 4,5 оборота) – сложнейший прыжок, который еще никто не исполнял. Пытается двукратный олимпийский чемпион Юдзуру Ханю, но даже на шоу его попытки не были успешными. Пробовал российский фигурист Артур Дмитриев и даже заявлял четверной аксель на соревнования, но получалось либо падение, либо недокрут, либо и то и другое. О мечтах Ханю и потугах Дмитриева знает любой фанат фигурки, но – и правда – откуда знания про четверной аксель пришли к Леди Гаге?!

Скорее всего, певица заинтересовалась миром фигурного катания благодаря Джонни Вейру, американскому фигуристу, уже завершившему любительскую карьеру. Образы фигуриста на льду и звезды на сцене схожи – они одинаково безумны и оттого гармоничны. «В Америке все считают, что я – это Леди Гага на льду», – небезосновательно заявлял Джонни.

Он взял знаменитый Bad Romance для показательных выступлений, и номер до сих пор остается одним из самых ярких в истории ледовых шоу. Потом Вейру захотелось кататься на турнирах под Poker Face, но в начале десятых годов правила запрещали ставить соревновательные программы под музыку со словами. Тогда на помощь пришла сама Леди Гага.

«Для короткой я позвонил Леди Гаге. Сказал, что мне нужна оригинальная версия нескольких песен без вокала и дискомикс. Она была очень воодушевлена, что я хочу кататься под ее музыку, и сразу мне все прислала», – рассказал Джонни.

Вейр лично знаком с певицей, а вместе с ее мамой даже ходит по ресторанам. Еще он заявлял о желании поработать с хореографом Леди Гаги. Так что о четверном акселе дива наверяка узнала благодаря общению с Джонни.

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