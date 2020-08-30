– Всеми. Всеми победами, которые принесли мне медали, благодаря им я сейчас сижу здесь.

– Нет такого. Есть неловкие моменты, но я не стыжусь ничего. Потому что, если бы, возможно, я не сделала бы чего-то странного в прошлом, я не была бы такой, какая я сейчас в настоящем, –заявила 20-летняя Медведева в эфире.