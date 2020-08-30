Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева стала гостьей передачи «Центральное телевидение» на телеканале НТВ и ответила на несколько вопросов.
– Какой победой гордитесь больше всего?
Фигурное катание
Кубок России – главный старт нового сезона. Медведева приедет в Сызрань соревноваться с 14-летними
– Всеми. Всеми победами, которые принесли мне медали, благодаря им я сейчас сижу здесь.
– Какого поступка в своей жизни стыдитесь больше всего?
– Нет такого. Есть неловкие моменты, но я не стыжусь ничего. Потому что, если бы, возможно, я не сделала бы чего-то странного в прошлом, я не была бы такой, какая я сейчас в настоящем, –заявила 20-летняя Медведева в эфире.
- Евгения завоевала титулы чемпионки мира в 2016 и 2017 годах.
- Медведева – двукратный серебряный призер Олимпийских игр 2018 года.
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