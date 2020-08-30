Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова поступила в университет после окончания школы.

18-летняя спортсменка зачислена в Российскую академию народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) на факультет журналистики, учебная программа Алины – «Продюсирование и культурная политика».

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В приказе о зачислении указано, что Загитова будет учиться на платном отделении. Она прошла конкурс с 113-го места из 115 человек с результатом в 183 балла за вступительные экзамены (ЕГЭ и дополнительные испытания, устраиваемые вузом).

  • В декабре 2019 года Загитова объявила о приостановлении спортивной карьеры.
  • Спортсменка выступит на контрольных прокатах сборной России в сентябре, но пока не знает, будет ли участвовать в обязательных для отбора на чемпионат России этапах Кубка России.

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