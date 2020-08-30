18-летняя спортсменка зачислена в Российскую академию народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) на факультет журналистики, учебная программа Алины – «Продюсирование и культурная политика».

В приказе о зачислении указано, что Загитова будет учиться на платном отделении. Она прошла конкурс с 113-го места из 115 человек с результатом в 183 балла за вступительные экзамены (ЕГЭ и дополнительные испытания, устраиваемые вузом).