Олимпийская чемпионка Сочи-2014 по фигурному катанию Аделина Сотникова ответила на вопрос подписчика о замужестве и рождении ребенка.
«Че, мать, когда замуж?» – спросили 24-летнюю экс-фигуристку.
Фигурное катание
Сотникова опубликовала фото с футболистом «Локомотива» Бариновым
«Еще не мать. Всему свое время», – ответила Аделина.
- 2 марта 2020 года Сотникова официально объявила о завершении карьеры, хотя не выступала на соревнованиях с сезона-2015/16.
- По непроверенным слухам, Аделина может встречаться с футболистом «Локомотива» Дмитрием Бариновым.
Фигурное катание
«Уже вид анорексички». Сотникова объявила голодовку, ее раскриктиковали подписчики
Фигурное катание
Сотникова призвала отписаться от ее старого взломанного аккаунта в инстаграме