Олимпийская чемпионка Сочи-2014 по фигурному катанию Аделина Сотникова ответила на вопрос подписчика о замужестве и рождении ребенка.

«Че, мать, когда замуж?» – спросили 24-летнюю экс-фигуристку.

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«Еще не мать. Всему свое время», – ответила Аделина.

  • 2 марта 2020 года Сотникова официально объявила о завершении карьеры, хотя не выступала на соревнованиях с сезона-2015/16.
  • По непроверенным слухам, Аделина может встречаться с футболистом «Локомотива» Дмитрием Бариновым.

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