Продюсеры сделали предложение фигуристке по поводу участия в передаче и долго вели переговоры из-за неопределенности Загитовой с продолжением соревновательной карьеры. Но Алина в итоге согласилась, несмотря на то, что съемки пройдут в самый разгар сезона. Из-за этого 18-летняя спортсменка отказалась от выступлений на этапах Кубка России, на которых отберут участниц национального чемпионата.