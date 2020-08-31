Олимпийская чемпионка-2018 в женском одиночном катании Алина Загитова станет ведущей шоу «Ледниковый период» на Первом канале.
Продюсеры сделали предложение фигуристке по поводу участия в передаче и долго вели переговоры из-за неопределенности Загитовой с продолжением соревновательной карьеры. Но Алина в итоге согласилась, несмотря на то, что съемки пройдут в самый разгар сезона. Из-за этого 18-летняя спортсменка отказалась от выступлений на этапах Кубка России, на которых отберут участниц национального чемпионата.
Источники Sport24, знакомые с ситуацией, сообщили, что Загитова уже подтвердила участие в «Ледниковом периоде». С ней будут работать педагоги по технике речи, чтобы девушка хорошо подготовилась к эфирам на Первом канале. Соведущим Алины станет олимпийский чемпион-2002 в мужском одиночном катании Алексей Ягудин.
- Ранее в паре с Ягудиным шоу вели фигуристка Ирина Слуцкая, а также актриса и экс-участница проекта Алла Михеева.
- В 2018-м юношескую версию программы «Ледниковый период. Дети» совместно с Алексеем вела вице-чемпионка Игр-2018 Евгения Медведева.