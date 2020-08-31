Заслуженный тренер России Татьяна Тарасова прокомментировала информацию, что олимпийская чемпионка-2018 Алина Загитова станет ведущей шоу «Ледниковый период».

«Если Первый канал и Загитова договорятся, то, конечно, я буду рада за Алину.

Фигурное катание Загитова станет ведущей «Ледникового периода» на Первом канале (Sport24) 4 ЧАСОВ НАЗАД

Это наш лучший проект! Его очень любит страна, и он зарекомендовал себя у народа. После него поднялся уровень фигурного катания. А эта любовь распространилась по всей стране.

Алина там не будет кататься, но попробует себя в роли ведущей», – сказала Тарасова в интервью Sport24.

Ранее Sport24 сообщил, что Загитова приняла предложение о работе ведущей «Ледникового периода».

Продюсеры шоу долго вели переговоры из-за возможного продолжения спортивной карьеры Алины, но 18-летняя фигуристка выбрала телевидение вместо участия на этапах Кубка России и отбора на национальный чемпионат.

Тарасова – обладатель премии ТЭФИ-2018 в номинации «Лучший спортивный комментатор». Она бессменно возглавляет жюри «Ледникового периода» с 2006 года, когда шоу еще шло в эфире Первого канала под названием «Звезды на льду».

Фигурное катание Бузова получила травму, у Тодоренко смещение трех позвонков. Первые тренировки «Ледникового периода» 04/08/2020 В 12:08