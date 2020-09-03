Российская фигуристка Елизавета Туктамышева выложила новое фото.
На снимке девушка позирует в платье с леопардовым принтом и глубоким декольте. Спортсменка опубликовала фото в сторис инстаграма.
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- Туктамышева – чемпионка мира 2015 года, чемпионка Европы 2015 года, бронзовый призер чемпионата Европы-2013.
- Последним ее стартом стал чемпионат России, фигуристка заняла четвертое место.
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