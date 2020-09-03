Российская фигуристка Елизавета Туктамышева выложила новое фото.

На снимке девушка позирует в платье с леопардовым принтом и глубоким декольте. Спортсменка опубликовала фото в сторис инстаграма.

Фигурное катание
Туктамышева спозировала в вечернем платье на фоне петербургского заката
22/08/2020 В 07:13
  • Туктамышева – чемпионка мира 2015 года, чемпионка Европы 2015 года, бронзовый призер чемпионата Европы-2013.
  • Последним ее стартом стал чемпионат России, фигуристка заняла четвертое место.

Туктамышева и Самодурова открыли купальный сезон, Лиза выложила серию фото в бикини

Подписывайся на Eurosport.ru в телеграме

Фигурное катание
Туктамышева: «В детстве казалось, что лучше бы я родилась мальчишкой»
29/07/2020 В 12:51
Фигурное катание
Туктамышева спозировала в вечернем платье на фоне петербургского заката
22/08/2020 В 07:13