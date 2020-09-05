Поклонники фигурного катания наконец увидели закрытый прокат Евгения Плющенко, который позволил ему квалифицироваться на Олимпийские игры в Сочи. Фигурист выложил его сам и иронично подписал: «Мой тот самый контрольный прокат перед Сочи, а то говорят, что он был в лесу и его никто не видел».

Для тех, кто забыл факты шестилетней давности, напоминаем: у российских одиночников на домашние Игры была одна квота, и национальный чемпионат в конце декабря определял кандидатов на поездку в Сочи. Турнир выиграл 18-летний Максим Ковтун, а Плющенко остался вторым с отставанием в 11,09 балла – не косметическим, на которое можно закрыть глаза, а вполне заметным.

Фигурное катание Тот самый закрытый прокат Плющенко перед Сочи опубликован спустя 6 лет 27/08/2020 В 21:56

Но Ковтун в очередной раз не блеснул на чемпионате Европы (пятое место с проигрышем Сергею Воронову и Константину Меньшову), а закрытый прокат Плющенко убедил Федерацию фигурного катания доверить единственную квоту именно ему. До 27 августа 2020 года видео находилось в засекреченных анналах ФФКР и вот попало в открытый доступ.

И что же там?!

Если смотреть взглядом из 2020-го, привыкшим к современному фигурному катанию, прокат произвольной программы Плющенко кажется абсолютно халтурным. Контент – два четверных тулупа и два тройных акселя – уже не поражает воображение, а скорость настолько неспешна, что запись иногда кажется замедленной.

Хореография в общем-то отсутствует (как и всегда у Плющенко), а раскинутые руки при заходе на прыжки напоминают осторожное катание восьмилетних мальчишек на детском «Ледниковом периоде». Сейчас с таким прокатом Плющенко не попал бы в топ-5 юниорского чемпионата России, а может, и в топ-10: даже юноши без четверных и с двойным акселем обошли бы олимпийского чемпиона компонентами и надбавками за непрыжковые (конечно, если бы Плющенко судили не как Плющенко, а как равного).

Евгений Плющенко (Сочи-2014) Фото: Getty Images

Прыжки тоже небезупречны: на приземлении сольного тройного акселя Евгений коснулся льда рукой, перемудрил и на тройном акселе в каскаде – в обоих случаях судьи снизили бы коэффициент GOE до минусового.

Так почему Плющенко оказался в Сочи?

Потому что большинство из вышенаписанного относится к 2020 году – фигурное катание бесконечно прогрессирует, и это касается не только женских ультра-си. Усложняется хореография, дорожки шагов, заходы на прыжки – и это видно невооруженным глазом. Увеличилась даже скорость: скольжение визуально кажется более легким и воздушным.

Но для 2014 года закрытый прокат Плющенко был крепким и рабочим. Не топовым – с таким катанием было бы невозможно претендовать на медали личного олимпийского турнира в борьбе с Ханю, Чаном, Теном и Фернандесом. Но суперсредним – ровно тем, что нужно для командных соревнований, где главная цель – стабильность, а не геройство.

Плющенко в итоге сделал то, что от него требовалось: проиграл только Юдзуру Ханю в короткой программе, исполнив прыжки в первой половине (олдскул даже для 2014-го), и в отсутствии сильнейшего японца первенствовал в произвольной, ограничившись всего одним четверным тулупом. Как раз этого четыре года спустя не сделал Михаил Коляда, зачем-то отправившийся штурмовать рекорды технической сложности.

Остальные российские фигуристы хотели видеть в команде Плющенко именно из-за его стабильности. Источники, знакомые с ситуацией, утверждали, что Татьяна Волосожар и Максим Траньков – главные фавориты турнира спортивных пар – отказывались выступать, если заявят Ковтуна. И с результативной точки зрения их сложно не понять: Максим мог выдать гениальный прокат с разными четверными, превосходящий любой самый лучший прокат Плющенко, а мог исполнить ЧМ-2013 с 19-м (!) местом в короткой, 14-м в произвольной и 17-м общим – именно этот перфоманс Макса оставил одиночников с одной олимпийской квотой.

Российские фигуристы – чемпионы Сочи в командном турнире Фото: Getty Images

Но ведь это все равно нечестно?

Да – и со спортивной точки зрения, и с моральной. Федерация разработала план, чтобы все-таки разрешить Ковтуну выступить на Олимпиаде, куда он честно отобрался. ФФКР задумала после командного турнира заменить Плющенко из-за проблем со здоровьем – его медкарта с внушительным списком травм и операций это позволяла. Евгений бы сохранил лицо и с честью завершил соревновательную карьеру – произволка Best of Plushenko с нарезкой музыки из его программ была лебединой песней и подарком для фанатов.

Но рокировка не состоялась из-за самого Плющенко – шесть лет назад он был так же словоохотлив, как и сейчас. Плющенко радостно разболтал информацию о готовящейся замене журналистам, и ISU изрядно удивился. Экстренная замена из-за травмы – окей, такое есть в регламенте; но продуманная заранее замена, когда у вас всего одна квота – извините. Тем более рецидивист Плющенко уже объявлял себя травмированным после Ванкувера-2010 – и поехал вместо чемпионата мира на шоу имени себя, чем здорово разозлил мировых чиновников и схватил дисквалификацию.

Поэтому Плющенко снялся прямо на раскатке перед личным турниром: заработал отрицательный бэкграунд и минусы в карму, а розовая шапка переживающей на трибунах «Айсберга» Яны Рудковской стала мемом. Теперь Евгений тренирует фигуристок сборной России, и основная масса болельщиков его пока не жалует.

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