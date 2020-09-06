Российская фигуристка Елизавета Туктамышева и ее тренер Алексей Мишин рассказали о работе над четверными прыжками после долгой паузы в тренировках, вызванной пандемией коронавируса.

О сальхове

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Туктамышева: «Есть чувство, что я его осваиваю, но выучила еще не до конца. Психологически мне легче продолжать работу».

Мишин: «На тренировках были удачные попытки, сейчас мы собираем их вместе. Это примерно как собирать снежинки для того, чтобы сформировать снежный ком и бросить его в соперников».

О тулупе

Туктамышева: «Буду работать над ним, но в данный момент мы сосредоточены на том, чтобы были согласованы два тройных акселя и остальные элементы программы. Буду восстанавливать четверные, находясь в хорошей форме. Важно знать, что тело к этому готово. Если я знаю, что тело еще не способно выполнять элемент – это очень тяжело», – рассказала 23-летняя фигуристка в интервью Goldenskate.

Елизавета делала попытку четверного тулупа на чемпионате России, но упала.

Туктамышева уверенно владеет тройным акселем и вставляет в две программы три прыжка.

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