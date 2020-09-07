Известный журналист Василий Уткин отреагировал на новость о том, что инстаграм удалил страницу 13-летнего Семена Семина – ребенка с синдромом Дауна. Аккаунт за ребенка вел его отец, однако в приложении сказали, что это противоречит правилам пользования.

«Это просто возмутительно. Никто не удаляет инсту Гном Гномыча, которую для собственного увеселения ведут гномородец с гномородицей, а эту историю, которая помогла сотням людей, инстаграм забанил на основании, что герою аккаунта нет 14-ти лет. Лицемерие», – написал Уткин в твиттере.