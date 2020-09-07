В инстаграме шоу «Ледниковый период» появилось видео с репетиции ведущих телепроекта. Как известно, в новом сезоне шоу пару постоянному ведущему Алексею Ягудину составит Алина Загитова.
«Это первый опыт Алины в такой роли, но своим опытом и советами ей будет помогать самый опытный ведущий, так что мы уверены, что это будет очень интересный сезон, ведь правда?» – говорится в описании к публикации.
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- Загитова – олимпийская чемпионка 2018 года в одиночном катании и серебряный призер в командных соревнованиях.
- В декабре 2019 года Алина объявила о приостановлении спортивной карьеры.
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