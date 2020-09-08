Двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом Елена Исинбаева показала кадры первого съемочного дня «Ледникового периода-7». Она стала судьей дебютного эпизода шоу на Первом канале.

Исинбаева выложила в сторис инстаграма видео, как готовится к выходу на съемочную площадку на малой спортивной арене «Лужники».

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Также экс-легкоатлетка опубликовала ролик с участием ведущих шоу Алексея Ягудина и Алины Загитовой. Олимпийская чемпионка-2018 выбрала для первого появления перед объективом Первого канала золотое платье с полупрозрачными рукавами. На Ягудине – классический черный смокинг с бабочкой.

На сайте по набору массовки указано, что съемки в стартовый день продлятся с 13:00 до примерно 22:30. На сайте Первого канала «Ледниковый период» пока не появился в сетке вещания до 20 сентября. Его время выхода в эфир пока не объявлено.

Загитова дебютирует в качестве ведущей на ледовом шоу со звездами. Переговоры с продюсерами проекта шли долго, поскольку 18-летняя фигуристка выбирала между продолжением спортивной карьеры и телевидением, но все же согласилась на предложение Первого канала.

Участниками «Ледникового периода-7» станут Ольга Бузова, Регина Тодоренко, Влад Топалов, Владимир Маркони, Ольга Кузьмина и другие звезды русского шоу-бизнеса.

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