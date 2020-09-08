– Загитова сейчас учится через дорогу от нас. Кстати, там я помогал открывать кафедру физкультуры. Меня часто приглашают председателем экзаменационной комиссии.

– То есть, у нее там блат есть?

– У нее там железный блат будет. Этот институт – наши друзья. Мы много лет сотрудничаем. Многие наши преподаватели и спортсмены учатся в этом вузе. Он для нас как родной, – приводит слова Лайшева ТНВ.