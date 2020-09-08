Директор школы «Самбо-70» Ренат Лайшев прокомментировал поступление Алины Загитовой в Российскую академию народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС).
– Загитова сейчас учится через дорогу от нас. Кстати, там я помогал открывать кафедру физкультуры. Меня часто приглашают председателем экзаменационной комиссии.
Фигурное катание
Загитова дебютировала как ведущая «Ледникового периода». Платье – 🔥
– То есть, у нее там блат есть?
– У нее там железный блат будет. Этот институт – наши друзья. Мы много лет сотрудничаем. Многие наши преподаватели и спортсмены учатся в этом вузе. Он для нас как родной, – приводит слова Лайшева ТНВ.
- Ранее стало известно, что Загитова будет учиться в РАНХиГС на факультете журналистики по программе «Продюсирование и культурная политика».
- В списке зачисленных по контракту Алина была 113-й из 115 человек.
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Появились кадры с первой репетиции Загитовой в «Ледниковом периоде»
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