Примерно раз в две недели (иногда чаще) в русских медиа появляются новости о появлении очередной школы фигурного катания имени выдающегося в прошлом спортсмена-чемпиона. Затем начинаются сравнения стоимости занятий – самым дорогим ориентиром считается Евгений Плющенко, чьи расценки в 2017-м сильно пошумели и заставили негодовать любителей фигурки.

Только за последний месяц отметились Аделина Сотникова, Илья Авербух и Татьяна Волосожар, причем шесть лет назад Волосожар уже основала школу в Сочи вместе с мужем и партнером Максимом Траньковым. Тренировали детей Юлия Липницкая и Елена Ильиных (теперь Елена перешла в академию Плющенко, а последняя запись в паблике учебного заведения ВКонтакте датирована 2018 годом). Алексей Ягудин открыл школу в Минске и иронизировал, не называя имен, что не даст учреждению свое имя, если не сможет самостоятельно вести дела. Кто не понял – это была шпилька в сторону того же Плющенко, который пару лет назад еще не набрал собственную тренерскую группу.

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Елена Ильиных и Юлия Липницкая Фото: Getty Images

Важно ли растущее число школ фигурного катания для России и успехов российских спортсменов? Появится ли больше олимпийских чемпионов? Может, Россия вернет золото в мужской фигурке, если школу откроет кто-нибудь еще?

Вопросы сложные и отчасти риторические. На первый взгляд кажется, что единственно возможный ответ на них – положительный. Чем больше школ, тем больше талантов, чем больше талантов – тем больше шансов добраться до вершин мирового спорта и взять золотые медали Олимпиад и чемпионатов мира. Естественный отбор, отчасти работающий и сейчас в группе Этери Тутберидзе.

Пожалуй, это максимально сработало бы в Европе и США, где в спорте развит частный сектор и личное спонсорство. В российском, в том числе и в фигурке, пока верховодят государственные бюджетные учреждения. Это и «Самбо-70», где трудится Тутберидзе (школа подотчетна спортивному департаменту Москвы), и ЦСКА, и АФК в Санкт-Петербурге, и отделение парного катания Нины Мозер, и тренировочная группа «Звездный лед» Алексея Мишина.

Исключения – академия Плющенко, перед названием которой не стоит аббревиатура ГБОУ, и клуб Тамары Москвиной, который сейчас тащит в парах. Отличия есть даже здесь: «Ангелы» – абсолютно самостоятельный проект Плющенко, который наверняка продвигается при поддержке его жены, продюсера Яны Рудковской. На сайте академии есть раздел «спонсоры», и финансируют спортсменов Плющенко отнюдь не госкомпании, а строительная фирма ЛСР и розничная сеть магазинов детских игрушек TOY.RU. Клуб Москвиной все же представлен как автономная некоммерческая организация, а на сайте стоят логотипы ФФКР и федерации фигурного катания Санкт-Петербурга.

Так что со стоимостью?

Сразу исключаем сборников, которые получают дотации от государства и имеют призовые с различных турниров. Логично, что в государственных школах начинающие фигуристы занимаются на средства местного бюджета – но для занятий у Плющенко или Авербуха родителям приходится раскошелиться.

Расценки Плющенко возмутили еще в 2017-м, когда он открыл школу через несколько дней после официального объявления о завершении карьеры. Выяснилось, что самый дешевый способ стать «ангелом» – 60 тысяч рублей в месяц, причем лично Плющенко в те годы еще не тренировал.

Авербух анонсировал 20 тысяч за базовый уровень (лед, общая и специальная физподготовка) и 25 – за продвинутый (все то же самое плюс хореография). Нет сомнений, что вице-чемпион Солт-Лейка основал свое заведение не ради воспитания новых звезд для сборной и тренерской работы: Илья – в первую очередь классный бизнесмен, умеющий делать крутые околофигурные проекты, и только потом – хореограф и постановщик для спортсменов мирового уровня.

Самые лояльные цены установила Аделина Сотникова: в базовых группах для ребят от четырех до 15 лет занятия будут стоить 10-15 тысяч в месяц, но за занятия под руководством тренеров-чемпионов придется платить больше. Также есть три бесплатных места в группе самой Аделины.

«Существует стереотип, что фигурное катание – дорогой вид спорта. Я очень хочу доказать, что занятие фигурным катанием может быть доступным. Если ты выкладываешься на все сто, показываешь результаты, мечтаешь о победах, мы поможем встать на этот путь, покажем направление движения. Также будут более профессиональные группы с другой интенсивностью тренировок, они изначально больше заточены на достижения, и в них обязателен отбор», – рассказала олимпийская чемпионка Сочи-2014.

Аделина Сотникова Фото: Getty Images

Аделина понимает, что через месяц после открытия в ее Sotka School не придут сборники – это же относится к другим молодым школам. Даже Плющенко с его ресурсом в виде Рудковской заполучил Трусову и Косторную только спустя три года, когда сам полноценно занялся тренерством.

Пока частные школы фигурного катания в России за редким исключением (Плющенко) нельзя назвать местом воспитания будущих чемпионов: госбюджетные организации перевешивают. Но их появление можно только приветствовать, если дети готовы заниматься фигурным катанием, а родители – платить. Единицы действительно найдут в фигурном катании больше, чем просто детское хобби – тогда попадут к Тутберидзе, Москвиной или в другие желаемые места. К тому же такие школы – место работы для выпускников спортивных вузов, отучившихся на тренера фк: иметь постоянное место работы в статусной организации лучше, чем выгрызать часы за копейки на подкатках.

Детский тренер – пожалуй, важнейшая фигура в жизни большинства спортсменов, дающая импульс к продолжению тренировок и выходу на высший уровень. Поэтому пока Волосожар, Сотникова, Авербух и Липницкая открывают свои школы фигурного катания, массовый спорт в России только выигрывает.

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