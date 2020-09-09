«Простите, нет. Мне нельзя», – цитирует 18-летнюю фигуристку Sport24. Автор материала пишет, что Алина ответила это на вопрос о подготовке к контрольным прокатам и о впечатлениях от дебюта в роли ведущей. Также уточняется, что Загитовой нельзя давать интервью.