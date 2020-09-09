Олимпийская чемпионка Алина Загитова после первого дня на съемках шоу «Ледниковый период» отказалась разговаривать с журналистами.
«Простите, нет. Мне нельзя», – цитирует 18-летнюю фигуристку Sport24. Автор материала пишет, что Алина ответила это на вопрос о подготовке к контрольным прокатам и о впечатлениях от дебюта в роли ведущей. Также уточняется, что Загитовой нельзя давать интервью.
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- Загитова ведет «Ледниковый период» в дуэте с Алексеем Ягудиным.
- Контрольные прокаты сборной России состоятся 12-13 сентября, руководство ФФКР заявляло об участии Алины.
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