Директор «Самбо-70» Ренат Лайшев заявил, что фигуристки Алина Загитова и Евгения Медведева могли вести шоу «Ледниковый период» на Первом канале вдвоем.

– Я в принципе знал это. Лучше бы они, конечно, с Медведевой вели, конечно. Я знаю, что Медведева тоже рассматривалась на роль ведущей этой роли. Жалко, что они не вместе. Надо жить дружнее, так скажу. Можно было бы и вместе вести. Им сначала было предложено вместе вести.

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– А кто отказался? Медведева?

– Нет она не отказалась. Скажу так: по задумке организаторов. Что-то не срослось, – цитирует Лайшева ТНВ.

  • Загитова ведет новый сезон «Ледникового периода» с Алексеем Ягудиным.
  • Алина выиграла личный турнир Олимпиады-2018, Евгения стала второй.
  • Медведева представляет на внутрироссийских соревнованиях «Самбо-70», несмотря на переход к Брайану Орсеру.

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