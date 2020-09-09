– Я в принципе знал это. Лучше бы они, конечно, с Медведевой вели, конечно. Я знаю, что Медведева тоже рассматривалась на роль ведущей этой роли. Жалко, что они не вместе. Надо жить дружнее, так скажу. Можно было бы и вместе вести. Им сначала было предложено вместе вести.