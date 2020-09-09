Алина Загитова не выступит на контрольных прокатах сборной России.

«Я приняла решение не участвовать в контрольных прокатах 12-13 сентября, так как на данный момент мне очень интересно попробовать себя в новом амплуа в качестве ведущей «Ледникового периода». Прошу с пониманием отнестись к моей просьбе и согласовать данное решение», – приводит обращение Загитовой сайт Федерации фигурного катания на коньках России.

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Вероятно, это значит, что у фигуристки нет программ на новый сезон – с большой долей вероятности Алина его пропустит.

  • Загитова – олимпийская чемпионка 2018 года.
  • В минувшем сезоне Алина приостановила спортивную карьеру.
  • Причем здесь вообще «Ледниковый период», читайте по ссылке.

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