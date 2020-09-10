Трехкратная олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Ирина Роднинка призвала ФФКР вывести Алину Загитову из состава сборной России после ее объявления о снятии с контрольных прокатов.

«Загитова – совершеннолетний взрослый человек. Ее полное право, как любого гражданина, сниматься в любых передачах. Она спортсмен-профессионал, и этим зарабатывает. Да, девушка сделала свой выбор в пользу шоу. Это такой коммерческий подход – ведь на прокаты придут несколько сот человек, и начнутся пересуды о ее форме, а на Первом канале она будет каждую неделю светиться, и при этом получать гонорар. Но, сказать честно, – была бы она поумнее, сказала бы, что снимается в связи с учебой.

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При этом снятие не означает завершение карьеры. У нас были случаи, когда люди отсутствовали по два сезона. Липницкая, Сотникова, тот же Плющенко. Загитова далеко не уникальна. Любой спортсмен сборной России имеет индивидуальный график, на него влияет здоровье и множество факторов, в том числе шоу.

Но раз так обстоит ситуация, стоит подумать о выводе Загитовой из сборной России. Пусть берет академический отпуск, например. Но здесь вопрос не к Алине, у нее свой понятный интерес. Вопрос к работодателю, федерации и в какой-то мере – к тренерскому штабу. Если была сделана ошибка по включению Загитовой в сборную, наверное, приходит время ее исправлять», – цитирует Роднину «Спорт-Экспресс».

18-летняя Загитова снялась с контрольных прокатов, так как работает ведущей в шоу «Ледниковый период».

Алина не заявлена на этапы Кубка России, без участия в которых нельзя отобраться на чемпионат России и главные международные старты.

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