Алину Загитову и Евгению Медведеву всегда будут сравнивать – это пошло даже не с Олимпийских игр 2018 года, а еще раньше. Тогда сравнивали программы фигуристок и число прыжков во второй половине, потом взялись за личные качества девчонок.

В первом случае всегда выигрывала Загитова: сперва с каскадом лутц-риттбергер, затем со статусом олимпийской чемпионки. Во втором тоже негласно лидировала Алина: Евгения то летела в Японию во время пандемии и общемирового карантина, то рассказывала о мифическом четверном прыжке, то совершала другие имиджевые косяки. Репутация Загитовой на этом фоне была почти идеальной: она заключала крупные контракты со спонсорами, встречалась с премьер-министром Японии и неустанно благодарила тренеров.

Фигурное катание 😱Загитова пропустит контрольные прокаты, а, возможно, и весь сезон 21 ЧАС НАЗАД

Когда Загитова объявила о приостановлении спортивной карьеры, недовольные нашлись, но большинство болельщиков сходилось на том, что спортсменка вправе распоряжаться своей жизнью самостоятельно. Хочет побыть ведущей «Ледникового периода» – пожалуйста, не желает стартовать на соревнованиях – ее право: она все выиграла и все доказала. Не Алина первая, не Алина последняя – не выступая, в сборной числились Аделина Сотникова, Юлия Липницкая и Евгений Плющенко. Только недавно трехкратная олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Ирина Роднина призвала ФФКР обратить внимание на эту практику и что-то изменить.

Алина Загитова и Евгения Медведева Фото: Getty Images

Загитову стали воспринимать по-другому, когда она снялась с контрольных прокатов сборной России, запланированных на 12-13 сентября. В этом тоже нет ничего предрассудительного – днем ранее о неучастии объявили чемпион Европы в мужской одиночке Дмитрий Алиев, вице-чемпион Артур Даниелян и оба лидирующих танцевальных дуэта – Виктория Синицина/Никита Кацалапов и Александра Степанова/Иван Букин: фигуристы не успели вылечить травмы. Но кейс Загитовой совершенно не похож на эти.

Алина – олимпийская чемпионка и действующая чемпионка мира с обширной международной фанбазой. Практически никто не пойдет персонально на Алиева, Даниеляна или Степанову/Букина, не выкупит все лучшие места и не устроит для них перфоманс с десятками баннеров и плакатов. Персонально на Загитову – пойдут, поедут и полетят.

В кампании по продаже билетов ФФКР раскручивала именно Загитову: Алина была на афишах в официальных соцсетях и у билетных агрегаторов как самое узнаваемое лицо, в анонсах сообщалось о ее участии.

И вдруг 9 сентября, за три неполных дня до прокатов, на сайте федерации появилось объявление, что фигуристка обратилась с просьбой: «Я решила не участвовать в контрольных прокатах 12-13 сентября, так как на данный момент мне очень интересно попробовать себя в новом амплуа в качестве ведущей «Ледникового периода». Прошу с пониманием отнестись к моей просьбе и согласовать данное решение».

Опять же – не вопрос, но неужели и ФФКР, и сама Алина не знали о снятии заранее? Больше верится, что федерация намеренно использовала Загитову как бренд, чтобы продать билеты, а сама фигуристка никогда не обладала стратегическими навыками, чтобы выразить несогласие.

В популярном паблике «ФЕГУРКА» даже появился пост, под которым можно разместить объявление о продаже билетов на контрольные прокаты. В комментариях болельщики Загитовой жалуются, что вернуть билеты на мероприятие можно, но что делать с билетами на самолет, тем более если они невозвратные? Другие действительно предлагают перекупить их билеты, которые вдруг стали ненужными.

Алине пора выбираться из-под опеки федерации, «Самбо-70» и тренерского штаба: ей уже исполнилось 18, она может и должна самостоятельно принимать важные решения. Можно сколько угодно не любить Медведеву за ребро на лутце, медленное катание и пустые обещания четверного – но она никогда не кидала именно своих болельщиков, ту фанбазу, которая поддерживала любое ее решение. А фанаты Загитовой теперь массово продают билеты.

Фигурное катание Загитовой и Медведвой предлагали вести «Ледниковый период» вместе ВЧЕРА В 10:17