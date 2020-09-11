Фигурное катание возвращается после прерванного из-за пандемии коронавируса сезона-2019/20. Пока не соревнованиями – только контрольными прокатами фигуристов сборной России перед этапами национального Кубка. Они состоятся в Москве 12-13 сентября – без олимпийской чемпионки Алины Загитовой.

Что такое контрольные прокаты?

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Что-то среднее между показательными выступлениями и тренировкой. Фигуристы показывают почетным специалистам из Федерации фигурного катания новые программы, поставленные на сезон, а жюри оценивает, в каких кондициях спортсмены подошли к началу соревнований. Оценки ставятся, но не выносятся на всеобщее обозрение: все же, прокаты обычно достаточно сырые, готовые костюмы можно увидеть редко – чаще фигуристы выступают в тренировочной одежде.

Контрольные прокаты – ноу-хау сборной России: у других команд такой практики нет. Так как фигурка набрала космическую популярность, на прокаты пускают зрителей: первая порция билетов на трибуны «Мегаспорта» разлетелась менее чем за час. Болельщики будут присутствовать и в субботу, и в воскресенье – не как два года назад, когда на короткие программы фигуристов упрятали в Новогорск. Есть и отрицательная сторона открытости – в 2019-м фанатки Евгении Медведевой и Алины Загитовой устроили настоящую вакханалию, соревнуясь в звуковой поддержке любимиц. Это повлияло на некоторых разминающихся фигуристок, включая Женю – им не удалось чисто откатать программы.

Евгения Медведева Фото: Getty Images

Прокаты 2020 года вызывают наибольший интерес: зрители впервые увидят выступления Александры Трусовой и Алены Косторной после ухода от Этери Тутберизе к Евгению Плющенко. Интригует не только уровень программ, но и прыжковые кондиции фигуристок: вернула ли Алена тройной аксель? Сколько четверных заявит Саша в произвольной? Даже у мужчин будет интересно – после годичного перерыва и перехода к Алексею Мишину возвращается Михаил Коляда

Кто участвует?

Одиночницы: Евгения Медведева, Анна Щербакова, Алена Косторная, Александра Трусова, Елизавета Туктамышева, Анастасия Гулякова, Софья Самодурова, Ксения Синицына, Камила Валиева.

Одиночники: Михаил Коляда, Александр Самарин, Андрей Мозалев, Петр Гуменник, Макар Игнатов, Антон Шулепов, Роман Савосин.

Михаил Коляда Фото: Getty Images

Спортивные пары: Евгения Тарасова – Владимир Морозов, Александра Бойкова – Дмитрий Козловский, Аполлинария Панфилова- Дмитрий Рылов, Дарья Павлюченко – Денис Ходыкин, Анастасия Мишина – Александр Галлямов, Алина Пепелева – Роман Плешков.

Танцы на льду: Тиффани Загорски – Джонатан Гурейро, Софья Шевченко – Игорь Еременко, Анастасия Шпилевая – Григорий Смирнов, Аннабель Морозов – Андрей Багин, Елизавета Худайбердиева – Егор Базин, Ксения Конкина – Павел Дрозд, Анастасия Скопцова – Кирилл Алешин.

Когда и где смотреть?

Короткие программы покажут в субботу, 12 сентября, произвольные – 13 числа. Старт оба раза запланирован в 15:00 по московскому времени. Сайт Первого канала протранслирует контрольные прокаты в полном объеме, прокомментируют Татьяна Тарасова, Алексей Ягудин и Александр Гришин.

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