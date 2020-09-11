Чемпионка мира 2015 года по фигурному катанию Елизавета Туктамышева презентовала платья для программ сезона-2020/21.

Костюмы 23-летней спортсменки можно оценить в фильме Первого канала о тренировках группы Алексея Мишина. В короткой программе Туктамышева выступает под музыку из балета «Спартак», на ней белое платье с золотыми вставками и аксессуарами на голове и запястьях.

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Произвольная поставлена на музыку композитора Бхимы Юнусова к миниатюре «Хроники заводной птицы» – эту программу Елизавета ставила онлайн во время самоизоляции вместе с болельщиками. Фигуристка выбрала платье черного цвета.

  • Туктамышева представит новые программы на контрольных прокатах сборной России 12-13 сентября.
  • В сезоне-2019/20 Елизавета заняла четвертое место на чемпионате России и не отобралась на главные старты.

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