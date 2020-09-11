Чемпионка мира 2015 года по фигурному катанию Елизавета Туктамышева презентовала платья для программ сезона-2020/21.

Костюмы 23-летней спортсменки можно оценить в фильме Первого канала о тренировках группы Алексея Мишина. В короткой программе Туктамышева выступает под музыку из балета «Спартак», на ней белое платье с золотыми вставками и аксессуарами на голове и запястьях.