Чемпионка мира 2015 года по фигурному катанию Елизавета Туктамышева презентовала платья для программ сезона-2020/21.
Костюмы 23-летней спортсменки можно оценить в фильме Первого канала о тренировках группы Алексея Мишина. В короткой программе Туктамышева выступает под музыку из балета «Спартак», на ней белое платье с золотыми вставками и аксессуарами на голове и запястьях.
Произвольная поставлена на музыку композитора Бхимы Юнусова к миниатюре «Хроники заводной птицы» – эту программу Елизавета ставила онлайн во время самоизоляции вместе с болельщиками. Фигуристка выбрала платье черного цвета.
- Туктамышева представит новые программы на контрольных прокатах сборной России 12-13 сентября.
- В сезоне-2019/20 Елизавета заняла четвертое место на чемпионате России и не отобралась на главные старты.