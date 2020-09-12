Яна Рудковская, известный музыкальный продюсер и жена двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, пожаловалась в Следственный комитет России (СКР) из-за публикации об их сыне Александре.

По информации телеграм-канала Baza, Симоновский межрайонный следственный отдел Москвы проводит проверку по заявлению Рудковской. Причиной обращения стала публикация издания StarHit, в которой написали, что у Саши Плющенко есть подозрение на психическое расстройство – синдром Аспергера.

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По мнению родителей мальчика, материал нарушил тайну частной жизни, а журналисты пытаются заработать на их семье.

Редакция StarHit извинилась за публикацию материала.

Саше Плющенко 7 лет, он занимается фигурным катанием и известен под прозвищем Гном Гномыч.

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