Российская фигуристка Алена Косторная впервые подробно высказалась о своем уходе из группы тренера Этери Тутберидзе в академию Евгения Плющенко.

«Сразу после того, как я позвонила Этери Георгиевне, было много звонков. Я считаю, что если человек ушел, значит были причины. Выкладывания в инстаграм – это обидно. Если ты хочешь что-то сказать, то выскажи в глаза», – отметила Алена.

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Рассуждая о работе в группе Тутберидзе, Косторная сказала, что «такие как я, Аня Щербакова, Камила Валиева не могут кататься с детьми 2010 года рождения».

«Девочки взрослые. Я сказала тренерам, что нас и так восемь человек, сумасшедший темп в тренировке, и выводить туда детей, которые не привыкли к этому, неправильно. Они выходили и не понимали, что делать. Меня это раздражало. Я говорила, что так очень неудобно. Но никакой реакции не последовало. Приняла решение уйти 17 июля, перед второй тренировкой.

Позвонила Сергею Александровичу Розанову, спросила, есть ли возможность. Он сказал, что это очень неожиданное решение, и попросил меня подумать. Через пару дней я сказала, что подумала и решила, начали организовывать момент с переходом. Музыка поставленной у Тутберидзе произвольной программы мне нравилась, но программа местами нет. Короткая не нравилась, я это говорила, что я не чувствую ее. Мое мнение учитывалось, но не всегда», – рассказала Косторная. Ее слова приводит РИА «Новости».

Об уходе Косторной к Плющенко стало известно 31 июля.

Ранее тем же маршрутом проследовала другая известная ученица Этери Тутберидзе – Александра Трусова.

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