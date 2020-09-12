«Они тренируются по отдельности: Алена занимает один лед, Саша занимает другой лед. Они занимаются в совершенно разных группах. Я эти условия выполнил, конечно. Мне главное, чтобы было комфортно моим спортсменам.

Если им так комфортнее и спокойнее, то у меня есть такая возможность сделать для них все условия. В общем-то, все условия я и делаю», – заявил Плющенко в эфире Первого канала.