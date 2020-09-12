Евгений Плющенко рассказал, как в его академии проходят тренировки фигуристок Алены Косторной и Александры Трусовой.
«Они тренируются по отдельности: Алена занимает один лед, Саша занимает другой лед. Они занимаются в совершенно разных группах. Я эти условия выполнил, конечно. Мне главное, чтобы было комфортно моим спортсменам.
Фигурное катание
«Мое мнение не всегда учитывалось». Косторная раскритиковала Тутберидзе
Если им так комфортнее и спокойнее, то у меня есть такая возможность сделать для них все условия. В общем-то, все условия я и делаю», – заявил Плющенко в эфире Первого канала.
- Трусова и Косторная перешли в академию Плющенко из группы тренера Этери Тутберидзе.
- 12 сентября Косторная рассказала, чего ей недоставало в группе Тутберидзе.
Фигурное катание
Рудковская обратилась в СКР после скандальной статьи о Гном Гномыче
Фигурное катание
«Никто не удаляет страницу Гном Гномыча». Уткина возмутили правила инстаграма