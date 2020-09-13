Алена Косторная не будет представлять произвольную программу на контрольных прокатах в Москве.

«Произвольная программа у Алены еще сырая, поэтому на прокатах мы катали только короткую. Подготовить и показать обе программы за такой короткий срок, что Алена перешла к нам, нереально», – цитирует Плющенко сайт ФФКР.

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«Алена не снялась, мы планировали катать только короткую программу и не готовились выступать в произвольной. В силу того, что мы только недавно приступили к совместной работе, нужно время. Короткая готова, произвольная доделывается. Если мы все помним, Алена всего месяц назад перешла ко мне. Пришла в нулевой форме, поэтому мы начинали с самого начала», – пояснил Евгений РИА «Новости».

  • Косторная – чемпионка Европы 2020 года.
  • Фигуристка тренируется у Плющенко после перехода из группы Этери Тутберидзе.

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