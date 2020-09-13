«Произвольная программа у Алены еще сырая, поэтому на прокатах мы катали только короткую. Подготовить и показать обе программы за такой короткий срок, что Алена перешла к нам, нереально», – цитирует Плющенко сайт ФФКР .

«Алена не снялась, мы планировали катать только короткую программу и не готовились выступать в произвольной. В силу того, что мы только недавно приступили к совместной работе, нужно время. Короткая готова, произвольная доделывается. Если мы все помним, Алена всего месяц назад перешла ко мне. Пришла в нулевой форме, поэтому мы начинали с самого начала», – пояснил Евгений РИА «Новости».