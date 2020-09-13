В Москве прошел первый день контрольных прокатов сборной России по фигурному катанию. Медведева откатала короткую программу, но сделать это идеально ей помешали болячки. «Евгении мешала не вовремя обострившаяся травма спины, из-за чего заметно пострадало качество всех вращений, а кроме того, ее очень мощную по замыслу программу «Маскарад» сильно обесцветило черное тренировочное трико: костюм к началу прокатов оказался просто не готов», – сообщила журналистка RT Елена Вайцеховская.