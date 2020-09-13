Фигуристка Евгения Медведева показала новую произвольную программу на контрольных прокатах сборной России в Москве.
Медведева без ошибок исполнила 4 прыжковых элемента из 7: упала с тройного лутца, а также сделала заход, но не стала прыгать аксель. На флипе она исполнила прыжок в один оборот.
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Элементы, которые Женя провела без ошибок: каскады тройной флип – тройной тулуп, тройной сальхов – тройной тулуп – двойной тулуп, а также одиночные двойной аксель и тройной риттбергер.
Еще одну ошибку Медведева допустила при исполнении так называемого колеса.
- Медведева – двукратная чемпионка мира и Европы. На Олимпиаде-2018 она выиграла два серебра.
- После Игр Евгения перешла от Этери Тутберидзе к канадскому тренеру Брайану Орсеру.
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