По характеру программы экс-первого номера сборной вышли разными: короткая – энергичная Let’s Get Loud в исполнении The Baseballs (в оригинале поет Джей Ло), произвольная – лирика от хореографа Ильи Авербуха: композиция из фильма «Белый ворон» о танцовщике Рудольфе Нурееве. Миша не просто откатал программы – он прожил их на одном дыхании. Последние десять секунд завершающих аккордов произволки было не слышно – зал встал и зааплодировал, полностью перекрыв музыку. Пусть не было нескольких четверных – абсолютно все элементы (кроме немного испорченного тройного акселя) заслуживают максимального коэффициента GOE и, разумеется, четвертых уровней. Компоненты тоже на высочайшем уровне – что это было, если не девятки? «Очень радостно за Коляду, просто очень радостно. Я прям чуть со стула не упала», – наиболее емко эмоциями поделилась Татьяна Анатольевна.

Короткой строкой – про оставшиеся виды. В спортивных парах выделялись ребята Тамары Москвиной – чемпионы Европы Александра Бойкова/Дмитрий Козловский и призеры финала Гран-при Анастасия Мишина/Александр Галлямов, еще одни трансферные ньюсмейкеры, ушедшие от Людмилы Великовой. Фигуристы из школы Москвиной вышли на лед в готовых костюмах и блеснули интеллигентностью, присущей петербургским парам. Особо запомнился выбор музыки Мишиной и Галлямовым – произвольная программа поставлена под песни группы Queen, и в кульминации над катком раздается We are the champions. Разумеется, это очень дерзкая и эпичная заявка.