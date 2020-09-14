Фигурное катание вернулось! Крупные взрослые старты в прошлом сезоне завершились в январе чемпионатом Европы, а потом пришел коронавирус и отменил чемпионат мира в Монреале. 12-13 сентября русская фигурка ворвалась в новый соревновательный год контрольными прокатами – это получилось мощно и незабываемо. Может, из-за непривычно большой паузы (обычно в августе уже стартует юниорская серия Гран-при), возможно, из-за яркого межсезонья: от Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко ушли Александра Трусова и Алена Косторная, сменил тренера Михаил Коляда, Евгения Медведева из-за закрытых границ застряла в Москве и работает с Орсером по видеосвязи. Все вопросы наконец-то заданы – пора на них ответить.

Что произошло с Трусовой и Косторной у Плющенко?

Фигурное катание Тутберидзе похлопала Медведевой после контрольного проката 4 ЧАСА НАЗАД

Кажется, Трусова – та, кто нужен Плющенко, а Плющенко – тот, кто нужен Трусовой. Фигуристка и тренер идеально подошли друг другу по ментальности и спортивной философии, и в новых программах Александры была видна огранка, штучная работа – то, чего не хватало при Тутберидзе. На короткую Саша вышла под «Апассионату» – это не та лирика, которую у болельщиков принято называть «нудли», а медленная и взрослая композиция. Трусова явно улучшила скольжение и поработала с Еленой Ильиных над хореографией. Произвольная «Ромео и Джульетта» пока больше напоминает ее старые программы – внимание уделяется прыжкам, катание – силовое. Саша упала с четверного лутца, но удачно исполнила два тулупа. По ощущениям именно она выглядит наиболее готовой к сезону: видно, что новая команда ведет качественную постепенную работу.

У Алены Косторной все не так здорово – поставленную еще у Тутберидзе Билли Айлиш, которая так не понравилась Плющенко, сменили на другую нарезку Билли Айлиш. Алена не восстановила тройной аксель, с трудом спасла тройной флип и катила не так уверенно, как раньше, а в довесок снялась с произвольной программы. Все объяснимо – полноценные тренировки в новой группе она начала месяц назад и не успела набрать форму, а неготовую произвольную решили пока не показывать. У Косторной есть время – она заявлена на последние этапы Кубка России в ноябре-декабре.

Больший фурор произвело словесное выступление Алены после проката. Первой из ушедших от Тутберидзе она откровенно заговорила и поначалу даже ввела в ступор этой честностью: ранее никто не осмеливался критиковать Этери и ее команду, отмалчиваясь и предпочитая общие фразы.

«Я считаю, если человек ушел, то на это были причины. Никто просто так не уходит, от добра добра не ищут. Выкладывания в инстаграм – это обидно. Если ты хочешь что-то сказать, то выскажи в глаза», – прокомментировала Косторная тот самый пост бывшего тренера, благодаря которому о трансфере стало известно.

Не было и списков нон-грата, о которых рассказала Тутберидзе. «Когда-то Юля выдвинула требование не выходить на один лед с Женей. Потом Женя отказалась кататься с Алиной. И вот сейчас от Алены мы получили целый список девочек нон-грата. Вот на этом мы с ней и расстались», – написала Этери. По контексту однозначно читалось, что чемпионка Европы и победительница финала Гран-при зазвездилась и потребовала тренироваться отдельно от конкуренток – Анны Щербаковой и претендующей на Олимпиаду-2022 Камилы Валиевой. Алена пояснила, что все было совсем не так.

«Я считаю, что такие спортсменки, как я, Аня и даже Камила, не могут кататься с детьми 2010 года рождения. Даже если и могут, им надо объяснить: девочки взрослые, они не будут делать поблажек. Если ты им помешаешь, то они на тебя прыгнут или наорут. Был такой момент, что я сказала тренерам – нас и так уже восемь человек. Сумасшедший темп тренировок, и выводить еще детей – это неправильно. Так получилось, что у нас четыре человека выходили одновременно, они вроде делали все, как всегда, но дико мешали, и меня это раздражало», – заявила Косторная. Оказалось, она просила у тренеров отдельный лед не для себя, а для всех элитных фигуристок группы, и волновалась за безопасность на льду.

Чем ответили ученицы Тутберидзе?

Команда «Хрустального» выводила на лед двукратную чемпионку России Анну Щербакову и чемпионку мира среди юниоров Камилу Валиеву, которую в порядке исключения допустили до взрослых прокатов. Короткие программы девушек были похожими: выверенные и лиричные, в стиле бессменного хореографа группы Даниила Глейхенгауза. Обе показали безошибочное катание, Анна сделала во второй половине программы сложный каскад лутц-риттбергер.

Анна Щербакова на контрольных прокатах Фото: Getty Images

Произвольная прошла хуже – Щербакова упала с четверного лутца и не исполнила ни одного квада, Валиева уронила первый четверной тулуп, но исправилась со второй попытки. Болельщики очень ждали «Болеро» от 14-летней Камилы, резонно предполагая, что произволка последнего юниорского сезона станет олимпийской – как было с «Дон Кихотом» Загитовой. Но пока «Болеро» не поразило и не подчеркнуло сильные стороны юной и безусловно талантливой фигуристки. Валиева и музыка словно существовали в разных вселенных, а вместо плавности и воздушности Камилы на первый план вышли неуместная дерганость и поспешность.

Щербакова в целом не разочаровала: на начало сезона это были два добротных проката неплохих программ. Неплохих – но не шедевральных: по первому впечатлению прошлогодние «Парфюмер» и «Жар-птица» смотрелись выигрышнее.

В каком состоянии Медведева?

Казалось, что Евгения будет подготовлена наилучшим образом: снятие с чемпионата России позволило ей поставить программы еще до карантина. Улетев в разгар пандемии в Японию, она получила доступ к тренировочному льду – по крайней мере, именно так в одном из интервью заявила Татьяна Тарасова. Женя показывала, что постоянно контактирует с Брайаном Орсером по видеосвязи, а на катке ЦСКА за ней неустанно наблюдает Елена Буянова. Консультировала и Татьяна Анатольевна.

Евгения Медведева на контрольных прокатах Фото: Getty Images

Медведева катала короткую программу под «Маскарад» и сделала это объективно плохо. Дешевый каскад риттбергер-тулуп в начале, затем – едва спасенный традиционно проблемный двойной аксель, во второй половине – тройной флип со степ-аутом. Вращения разваливались, акцентов на традиционные вальсовые раз-два-три не было, скольжение – недопустимо медленное. Женя словно показывала макет, а не полноценную программу. Татьяна Анатольевна за бортом выглядела мрачнее тучи и тяжело вздохнула, когда ее выхватила камера.

Произвольная под «Цирк дю Солей» от Ше-Линн Бурн смотрелась креативно – но именно постановка, а не ее представление. Медведева спасла только четыре обязательных прыжковых элемента из семи. Она упала с тройного лутца, лишь обозначила двойной аксель и сделала одинарный флип вместо тройного. В конце программы Женя пошла на анонсированное еще весной колесо (элемент, который не оценивается отдельно), но эффектного исполнения не получилось.

Удивительно, но сама фигуристка оценила прокаты скорее удовлетворительно. «В последние пару лет контрольные прокаты не задавались, хотела показать нормальное приемлемое катание, это удалось», – сказала Медведева после короткой программы. После произвольной ее больше волновало неудавшееся колесо, а не прыжки и отсутствие соревновательной формы.

«Я не переживаю за прыжки, произвольную не успела подготовить по ряду причин. Мне нужно чуть побольше времени, прыжки я наберу. А колесо – это полное разочарование, нужно что-то делать с перчатками: они скользят по льду. Будем искать материал, который так сильно не скользит», – резюмировала Евгения, которой менее чем через неделю предстоит соревноваться на первом этапе Кубка России в Сызрани. И там нужно быть в полной боеготовности: «Маскарад» – не та программа, которую принято представлять в сыром виде. После Татьяны Волосожар/Максима Транькова и Дмитрия Алиева это неприемлемо.

Евгения Медведева Фото: Getty Images

А как остальные фигуристки? Туктамышева?

Помимо групп Тутберидзе и Плющенко, на контрольных прокатах выступили фигуристки Алексея Мишина – Елизавета Туктамышева и Софья Самодурова. Соня показала необычную короткую в образе инопланетянки и по ходу проката потеряла каскад, а перед вторым днем прокатов снялась из-за болезни: оказалось, ранее она выступала с температурой. Это большой вопрос к ФФКР, которая выкатила журналистам солидный список с антиковидными ограничениями и требование пройти тест на коронавирус для получения аккредитации. Как в «Мегаспорте» вообще оказалась спортсменка с повышенной температурой? Тем более, социальной дистанцией на катке даже не пахло.

Туктамышева единственной из фигуристок выступала в готовых соревновательных платьях (варианты Щербаковой и Валиевой пока не окончательные) – и они украли впечатление непосредственно от программ. Кто-то посчитал помпезный костюм для балета «Спартак» слишком перегруженным – даже на лезвии конька был золотой элемент декора. Кому-то, наоборот, все понравилось, но от лучшей формы Елизавета пока далека: в прокатах ей не удалось исполнить фирменный тройной аксель, а о четверных она пока не заикается.

Но ведь на прокатах были не только девушки?

Да! И вот мы наконец подобрались к самому интересному. Разумеется, одиночницы подавались как главное блюдо, но до них катались танцевальные дуэты, мужчины-одиночники и спортивные пары. И по совокупности впечатлений фигуристы перекатали фигуристок – парни выглядели более эффектно, были более запоминающимися. Девчонки не показали новых элементов, сделали только три более-менее чистых четверных тулупа и ни одного тройного акселя. Зато Александр Самарин и Макар Игнатов выучили четверной риттбергер, чемпион мира среди юниоров Андрей Мозалев – четверной флип.

Из шести участников откровенно развалился только Роман Савосин. Остальные радовали и удивляли – пусть не всегда однозначно. Например, вице-чемпион Европы 2019 года Самарин презентовал короткую под почти народную песню «Полюшко-поле», чем откровенно озадачил зрителей. Задумка тренеров и постановщиков понятна: Александр – это про атлетизм, а не про классическое фигурное катание с выверенными линиями и изяществом. Чтобы обратить на себя внимание, ему нужно радикально выделяться. Но это решение показалось даже чересчур смелым – в соцсети мгновенно полетели шутки.

Самое положительное и самое главное впечатление от контрольных прокатов-2020 – возвращение Михаила Коляды, который в межсезонье решился на долгожданный уход от Валентины Чеботаревой. Фигурист перешел к Алексею Мишину и за несколько месяцев в новой команде совершенно преобразился. Появилась уверенность и расслабленность, а главное – Коляда ни разу не упал. Вчитайтесь еще раз: Коляда. Ни разу. Не упал. Единственная помарка на две программы – небольшой вывал после приземления тройного акселя.

Контент Михаила не был суперсложным: в короткой программе он ограничился одним четверным тулупом в каскаде с тройным, в произвольной – тем же самым. Конечно, это не подходящий прыжковый набор для борьбы за медали чемпионата мира, но все наверняка впереди, потому что в последние сезоны у спортсмена летело абсолютно все – не только квады. Мишин начал с Колядой работу над флипом (Михаил всегда прыгал его с неправильного ребра), стабилизировал проблемный тройной риттбергер и реанимировал ойлерный каскад, который в постолимпийский кризис получался по большим праздникам.

По характеру программы экс-первого номера сборной вышли разными: короткая – энергичная Let’s Get Loud в исполнении The Baseballs (в оригинале поет Джей Ло), произвольная – лирика от хореографа Ильи Авербуха: композиция из фильма «Белый ворон» о танцовщике Рудольфе Нурееве. Миша не просто откатал программы – он прожил их на одном дыхании. Последние десять секунд завершающих аккордов произволки было не слышно – зал встал и зааплодировал, полностью перекрыв музыку. Пусть не было нескольких четверных – абсолютно все элементы (кроме немного испорченного тройного акселя) заслуживают максимального коэффициента GOE и, разумеется, четвертых уровней. Компоненты тоже на высочайшем уровне – что это было, если не девятки? «Очень радостно за Коляду, просто очень радостно. Я прям чуть со стула не упала», – наиболее емко эмоциями поделилась Татьяна Анатольевна.

Короткой строкой – про оставшиеся виды. В спортивных парах выделялись ребята Тамары Москвиной – чемпионы Европы Александра Бойкова/Дмитрий Козловский и призеры финала Гран-при Анастасия Мишина/Александр Галлямов, еще одни трансферные ньюсмейкеры, ушедшие от Людмилы Великовой. Фигуристы из школы Москвиной вышли на лед в готовых костюмах и блеснули интеллигентностью, присущей петербургским парам. Особо запомнился выбор музыки Мишиной и Галлямовым – произвольная программа поставлена под песни группы Queen, и в кульминации над катком раздается We are the champions. Разумеется, это очень дерзкая и эпичная заявка.

У танцоров из-за травм отсутствовали лидеры – Виктория Синицина/Никита Кацалапов и Александра Степанова/Иван Букин. Без них ярко дебютировали Елизавета Худайбердиева и Егор Базин, недавно вставшие в пару: они потрясающе скатались и презентовали два чувственных танца. Впечатление немного испортило падение партнера – но не всегда же за забавные косяки будет отвечать Кацалапов?

Елизавета Худайбердиева и Егор Базин на контрольных прокатах Фото: Getty Images

Итак, главный вывод: мемы про Коляду пора зачехлять – он в полном порядке, а заруба за главные старты у одиночников на чемпионате России будет такой же яростной, как у одиночниц. Практически все парни показали хорошую готовность – а на чемпионат мира у России всего две квоты. На предолимпийский чемпионат мира, где будут разыграны квоты на Пекин-2022.

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